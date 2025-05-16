堅拒認愛陳曉華 朱敏瀚：影到拍拖先算

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

本月踏入33歲的朱敏瀚效力無綫15年，終在《虛擬情人》擔正男一，化身「AI Adam」為摯愛程晴（王敏奕飾）犧牲，變成「一個為你甘去蹈火海的人」。現實中他自認是實際型，絕不是完美情人，亦不懂在特別日子製造浪漫，不過願為另一半付出而不問回報，因相信只要真心喜歡，日日都可以是情人節。劇集播出後，不少觀眾叫朱敏瀚做「Adam」，角色成功入屋，他回想兩年半前拍此劇時沒有太多考量，與王敏奕用純真方法演繹，是難忘體驗，「沒有因首次當男一就要自己點點點，之前與敏奕從未合作或接觸，為盡早混熟以便投入角色，託我們的共同朋友陳瀅介紹，認識後發覺敏奕和我的MBTI是同一類人，是INFJ，無論想法和笑點都相似，覺得她是『女版朱敏瀚』。加上監製、劇組部分工作人員都是『90後』，大家好易融合，過程愉快」。

難為愛情不顧一切

問到他有否成為完美情人的條件？朱敏瀚覺得真實世界非常難找到像「Adam」的人辦，畢竟除了愛情，人生還有事業、家庭和朋友要兼顧，認為世界需要平衡，很難單純為一個人或一件事，不顧一切投放所有，過去經歷幾段情，表示拍拖講求實際，不懂炮製浪漫小驚喜，特別日子都是簡單食飯，「不用等母親節才去孝順媽咪，不必等情人節才大費周章慶祝，我是持之以恆的人，每日都保持繼續一樣就可以」。

朱敏瀚之前曾大方承認與蔣家旻和余思霆的舊情，不過近年被指與陳曉華熱戀，明顯有所避忌，拒絕認愛，他說：「我一向好大方，只是人長大，了解更多事，說話學會選擇。只關乎自己的事，點講我也沒有所謂，當牽涉到其他人而可能會帶來影響，寧願少講為妙，盡量避免惹來太多關注。有時不是兩個人之間的事，有可能破壞一個人，甚至一個劇集，一個製作團隊的努力就不好。如果有一日，大家真的見到我們行街拍拖會怎樣？到時影到先算啦！」

不想騷肌成唯一焦點

朱敏瀚近年無論拍古裝還是時裝劇，總被設定為「肌肉擔當」，在《虛擬情人》也不例外，他認為角色需要，不擔心被看厭，自詡劇中擁有「最完美body」，「Adam是完美化身，我被推動下，將以前自覺未夠好的膊頭和背脊位線條操得更靚，希望將最好呈現給觀眾，甚至比拍《拳王》時狀態更好。騷肌只是一個bonus，當然不希望變成唯一關注點」。

劇中Adam為「至愛」程晴義無反顧，朱敏瀚稱3歲讀幼稚園時亦曾試過英雄救美，「媽咪覆述給我知，說我當年學校放小息就衝去遊樂場玩，我和一名女同學被後面的小朋友推跌，為救她我仆倒撼地，血流如注，從此面上右邊顴骨位置留有小疤痕」。

場地提供：荃灣西如心酒店Cafe Circles

化妝：Chloe

服裝：Open Dialogue

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