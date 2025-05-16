移師亞博重啟演唱會 麥浚龍預告與觀眾零互動

麥浚龍身兼演唱會監製，透露跟當電影監製有很大分別，因為做騷時，他要站在台上，不能分身到控制台，幸好團隊曾合作，已有默契，他在前期花多些時間，控制好一切和更改有問題的東西，演出當天交給團隊負責便可。問他哪部分最難？麥浚龍說：「覺得情感方面，去年做了一個跨媒體騷《金榜題名》，故事和氣氛相對較易處理，今次個騷歌曲既要剛強，又有陰柔一面，角色又多、歌曲又多，好難一次過唱足30首歌，只可以唱20多首。」

宣傳《風林火山》未能加場

麥浚龍不肯透露製作費，表示與主辦方合作多次，大家有默契，對方很支持他。為何只演一場？麥浚龍稱主辦單位也問過為何只演一場，因6月要為《風林火山》做宣傳，之後會否加場仍未決定。上次開騷前患支氣管炎，可有陰影？他說：「唔好講，唔講就冇陰影，一講就有。總之會盡量小心，多休息，但不會閉關。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

場地提供：1881

化妝：Janice Tao

髮型：Powder Room