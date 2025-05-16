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娛樂

移師亞博重啟演唱會 麥浚龍預告與觀眾零互動

【明報專訊】麥浚龍原本去年12月在會展舉行《The Album：In the Name of a Father.》演唱會，因身體不適煞停，早前宣布於6月重啟，移師亞洲國際博覽館。他表示去年因支氣管炎被迫取消開騷，之後為執導電影《風林火山》做後期製作，故延至6月才舉行。移師較會展大的亞博舉行，製作會否不同？麥浚龍表示製作方面要平衡，因應舞台尺寸改良配合不同效果，貫穿整個演唱會的10多條短片早已拍好，歌單亦已決定，不會改變，「今次是舞台劇式演唱會，有別於傳統騷，歌者不會與觀眾互動，會用互動時間配合短片串連成一個故事，有兩條故事線，分別講爸爸和女兒，片中有陳漢娜與密友馬志威之間的故事和問題，二人會有親熱場面」。

麥浚龍身兼演唱會監製，透露跟當電影監製有很大分別，因為做騷時，他要站在台上，不能分身到控制台，幸好團隊曾合作，已有默契，他在前期花多些時間，控制好一切和更改有問題的東西，演出當天交給團隊負責便可。問他哪部分最難？麥浚龍說：「覺得情感方面，去年做了一個跨媒體騷《金榜題名》，故事和氣氛相對較易處理，今次個騷歌曲既要剛強，又有陰柔一面，角色又多、歌曲又多，好難一次過唱足30首歌，只可以唱20多首。」

宣傳《風林火山》未能加場

麥浚龍不肯透露製作費，表示與主辦方合作多次，大家有默契，對方很支持他。為何只演一場？麥浚龍稱主辦單位也問過為何只演一場，因6月要為《風林火山》做宣傳，之後會否加場仍未決定。上次開騷前患支氣管炎，可有陰影？他說：「唔好講，唔講就冇陰影，一講就有。總之會盡量小心，多休息，但不會閉關。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

場地提供：1881

化妝：Janice Tao

髮型：Powder Room

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