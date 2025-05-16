龔嘉欣否認離巢 無留意新劇易角

近日有傳她離巢，社交平台工作聯絡轉成「DM」，龔嘉欣否認離巢，「沒特別為意社交平台的事，工作仍有經理人接洽，至於合約年期，也沒有留意。日前才將刻好我名字的視后獎座拿回家，與之前攞的3個獎放在一起影相，覺得好圓滿，可以重新起步，未來想做多些慈善工作」。另有傳她被飛出劇集《璀璨之城》，問是否曾找過她？龔嘉欣猶疑一會說沒留意，過往曾與監製陳維冠合作多次，希望將來有機會再合作，嘗試有挑戰的角色，「攞完視后目前未有拍新劇，反而參與多個綜藝節目，大家話我欠最佳女主持未攞」 。

賴慰玲成揀象拔蚌達人

賴慰玲與黎諾懿分別做魚販和兩餸飯店員，表示敬佩龔嘉欣，換轉他們不會揀對方職業做，因怕污糟。賴慰玲人生第一次劏魚，還去魚市場入貨，現在最拿手揀象拔蚌。黎諾懿稱做兩餸菜看似簡單，其實不易，廚師要想逾50個餸，由早企到晚好辛苦。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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