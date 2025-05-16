Dear Jane尾場紅館騷承諾不解散 主音Tim為妻慶生 兒子彈結他搶鏡

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

由主音Tim、結他手翁厚樑（Howie）、低音結他手伍漢邦（Jackal）和鼓手黎俊華（Nice）組成的Dear Jane，前晚在紅館舉行尾場演唱會，Tyson Yoshi（程浚彥）與未婚妻Christy、魏浚笙、Serrini（梁嘉茵）、馬浚偉和謝寧等捧場。早前拍戲受傷的魏浚笙戴口罩現身，頸部仍貼膠布，精神不錯，他說：「已好番好多啦！我沒有停工，不過電影未補拍。」楊洛婷帶同一對子女支持老公Tim。

Tyson Yoshi當眾咀未婚妻

Dear Jane甫開場從升降台升上半空獻唱《浮床》揭序幕，Tim的3歲兒子Tristan帶着迷你結他跟台上爸爸對彈，十分可愛，成為觀眾焦點。Jackal唱《草戒指》時跟現場觀眾玩遊戲，被鏡頭捕捉到的情侶要親吻，當Tyson Yoshi見到自己在熒幕出現即露出尷尬笑容，但也非常配合，親吻身旁的未婚妻Christy，秒間變怕醜仔，引得全場觀眾起哄，場面搞笑。之後Jackal與Nice獻技，雙人打鼓唱出《友情歲月》。Tim趁開騷送驚喜給太太，帶領全場唱生日歌，以及獨唱半首結婚時寫給老婆的英文歌《Angel in white》，為楊洛婷預祝今日44歲生日，並答謝她照顧一對子女，令楊洛婷冧爆大嗌「I love you」回應。

Tim特別跑到舞台兩邊跟觀眾握手，感謝粉絲一直愛戴。Jackal說初入行很自信，認為Dear Jane可憑音樂的熱血贏得到這個世界，後來發現並不簡單，結果花了20年時間才可以吸引到大家，「以前什麼都沒有的時候不會哭，現在有更多的時候，更加不會哭，未來日子，Dear Jane會繼續努力做音樂，希望得到大家的認同。」Tim在徇眾要求下安歌，唱出《到此為止》、《無可避免》以及重唱《浮床》滿足歌迷。

Dear Jane騷後受訪，得知唱《草戒指》玩遊戲時，現場攝影機影到7月結婚的Tyson Yoshi與未婚妻Christy親吻一幕，Tyson Yoshi秒變怕醜，4子笑說：「他都會怕醜？最重要有送吻，Christy真有面子，有個勇猛男朋友，沒有送吻就要回家跪玻璃喇！」他們出場時在沒有安全措施下升上半空獻唱，Tim稱舞台很穩固，綵排時在台上跳動都沒搖動，令大家放心。

想成為首支攻啟德香港樂隊

對於兒子Tristan在台下拿迷你結他學夾band搶鏡，Tim笑說：「他還未懂得彈結他，但手勢跟得很足，輸給他都應該，做爸爸可以放心喇！」可曾考慮帶兒子上台演出？Tim謂：「去年他曾上台跟觀眾講hello，聽到全場講hello回應，兒子被震撼聲嚇親，不過他今次睇騷睇得好開心，回家很興奮。」

Dear Jane宣布9月13日攻澳門開騷，透露澳門站是巡唱首站，計劃到美加、英國等演出。有提議巡演尾站回香港，成香港首支攻啟德主場館演出的樂隊，4子即說：「想呀！靠大家支持！」他們笑稱已互相續約，不會解散，向Dear Jane下一個20年進發。

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