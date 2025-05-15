明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《一日打工限定》 龔嘉欣通渠吸糞 張振朗執海上垃圾

【明報專訊】藝人幕前演戲大家見得多，走入社會打工就不常見。無綫全新節目《一日打工限定》，集合視帝視后、上位小花小生等15名藝人「體驗職場百態，感受工作的價值與意義」。每集有一名藝人跟隨專業師傅展開一日打工體驗，包括「海上清潔師」張振朗、「通渠師傅」龔嘉欣、「燒味師傅」蕭正楠、「動物護理員」陳曉華、「點心師傅」姚子羚、「飛機維修員」劉穎鏇、「粉麵師傅」朱敏瀚、「樂器維修員」劉佩玥、「雞農」戴祖儀、「送貨司機」孔德賢、「魚販」賴慰玲、「兩餸飯店員」黎諾懿、「馬房助理」張馳豪、「裝修師傅」吳偉豪和「巴士司機」丁子朗。藝人以第一身角度帶觀眾了解香港各行各業，透過身體力行體驗「另類職人」每天返工所面對的非一般情况和感受，藉此展現行業中職人的專業精神。

陳曉華抱球蟒上身

龔嘉欣、陳曉華和戴祖儀從事的行業讓不少網民表示「觸目驚心」。龔嘉欣從事「通渠吸糞」，單看文字描述已感受做這行業要克服很大的心理障礙。《一日打工限定》宣傳照中，龔嘉欣以重型清潔姐姐造型「開工」，拿着巨型吸管吸起大量糞便，未知是否受現場味道影響，她一度扁嘴兼凸眼。

陳曉華化身「動物護理員」，聽落好似好開心，不過製作組安排她照顧球蟒（大蛇），該條蛇的軀幹粗過陳曉華手臂，還要抱牠上身，她表示大膽程度讓工作人員佩服。至於照顧雞與雞仔的戴祖儀負責清潔一盆相當大面積的雞糞。之前在《飛常日誌》飾演空姐的劉穎鏇，獲安排從事與飛機有關的行業，以專業維修師look上陣維修飛機，狀甚有型。

男藝人方面，張振朗和吳偉豪不約而同大曬力的表現，當中出海負責清潔工作的張振朗還未開工，摺起衫袖大曬麒麟臂，一副「作戰」狀態。一眾藝人無論從事什麼行業，都展現專注和爆發力一面，讓大家看到他們不是做樣，是落手落腳認真體驗。

《一日打工限定》

5月19日起 逢周一至五晚10時30分 翡翠台播映

相關字詞﹕娛樂場：《一日打工限定》

上 / 下一篇新聞