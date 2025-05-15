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方大同遺作入圍5項金曲獎 林家謙李榮浩爭歌王

【明報專訊】台灣第36屆金曲獎頒獎典禮6月28日假台北小巨蛋舉行，昨日公布各獎項入圍名單，林家謙與柏霖、蕭煌奇、呂士軒及李榮浩入圍角逐最佳華語男歌手獎；最佳華語女歌手是蔡健雅、戴佩妮、陳忻玥、Karencici與魏如萱之爭。林家謙除入圍角逐金曲歌王，更憑《有色眼鏡》入圍最佳作曲人，林夕憑《有色眼鏡》角逐最佳作詞人。

今年2月離世的金曲歌王方大同憑遺作《夢想家》入圍多項大獎，包括《才二十三》角逐年度歌曲、最佳作曲及作詞人，《夢想家》同時入圍最佳華語專輯、年度專輯，共角逐5獎；並奪得今年最佳評審團獎。方大同經理人公司回應：「感謝評審與樂迷對大同創作的認可，他會繼續在無邊宇宙中，傳遞療癒與和平的樂曲。」至於家人屆時會否參加典禮盛會，經理人說：「我們會盡量安排。」本屆評審團主席丁曉雯很欣賞方大同專輯《夢想家》，「方大同的作品，作詞、作曲製作，這張專輯太精彩，都有進入討論名單，《夢想家》跟他以前的作品很不一樣，甚至覺得有點陽春，仔細去聽詞曲好得不得了」。組合Energy去年回歸樂壇，多次感謝五月天給他們機會，Energy除入圍最佳演唱組合，還憑《星期五晚上》入圍年度歌曲大獎。

娛樂組

相關字詞﹕林家謙 方大同 第36屆金曲獎頒獎典禮

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