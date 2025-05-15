方大同遺作入圍5項金曲獎 林家謙李榮浩爭歌王

今年2月離世的金曲歌王方大同憑遺作《夢想家》入圍多項大獎，包括《才二十三》角逐年度歌曲、最佳作曲及作詞人，《夢想家》同時入圍最佳華語專輯、年度專輯，共角逐5獎；並奪得今年最佳評審團獎。方大同經理人公司回應：「感謝評審與樂迷對大同創作的認可，他會繼續在無邊宇宙中，傳遞療癒與和平的樂曲。」至於家人屆時會否參加典禮盛會，經理人說：「我們會盡量安排。」本屆評審團主席丁曉雯很欣賞方大同專輯《夢想家》，「方大同的作品，作詞、作曲製作，這張專輯太精彩，都有進入討論名單，《夢想家》跟他以前的作品很不一樣，甚至覺得有點陽春，仔細去聽詞曲好得不得了」。組合Energy去年回歸樂壇，多次感謝五月天給他們機會，Energy除入圍最佳演唱組合，還憑《星期五晚上》入圍年度歌曲大獎。

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