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娛樂

五月天預告閉關做專輯 明年或不來港開騷

【明報專訊】台灣樂團五月天4場啟德主場館《#5525回到那一天 25周年巡迴演唱會》前晚圓滿結束，5子分享來港開騷感受，結他手石頭用廣東話對觀眾說：「你好勁呀！我好鍾意你，你哋鍾唔鍾意我呀？多謝呀！」低音結他手瑪莎亦以廣東話打招呼：「香港朋友大家好。」他透露這幾天品嘗了不少甜品，愛吃甜的他卻要減肥，笑言是中年人的悲哀，聽到主音阿信稱吃了很多牛肉，花了很多錢，問「五迷」（粉絲暱稱）日前可有到火鍋店食阿信請價值近500元的牛肉。鼓手冠佑未開聲已獲觀眾不停讚靚仔，他笑道：「只要離開香港就沒人再這樣叫我們。」

歌迷展示「想幫李嘉誠點歌」紙牌

點歌環節，「五迷」準備具創意紙牌，有寫着「想幫李嘉誠點歌」、「我已經贏咗李嘉誠」，最搞笑有女歌迷高舉「不舉」、「禿頭」和「冇錢」紙牌，讓五月天選哪個是男人最痛？怪獸說：「我不是男人，一點也不痛。」瑪莎扮女聲道：「我也不是男人。」阿信提及將閉關製作第十張專輯：「明年是不是回來，暫時沒有辦法確定，如果明年不回來，請大家在原地等等我們。」

五月天感謝歌迷多年來支持，阿信盼能與「五迷」一起唱到80歲，但希望大家不要每場五月天都追，每次的熒光棒都買，每個周邊（產品）都排，不要看到五月天都想花錢，「希望大家好好生活，照顧好自己，然後一起走到那個時候。如果哪天你們都沒能力再回到紅館、中環和任何一個我們曾去過的地方，但只要有一個你在，我們就會拿起樂器，為你們而唱」。三度安歌，最後唱《憨人》時，阿信要求場館關燈，讓觀眾亮着手機燈，置身燈海中說：「這是五月天在香港最後一夜，我們在香港聽到你們的聲音，如果你問我最喜歡香港的聲音，是你。或許我們之後不在舞台上，但我們的心，被你們留在這裏，我愛你們。」

記者：林祖傑

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