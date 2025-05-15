台灣男星王大陸逃兵風波擴大 陳零九威廉涉偽造文書被捕

娛樂組

據台灣傳媒報道，台灣警方昨日就閃兵集團案執行第二次行動，牽涉藝人眾多。陳零九昨早手提電話關機，一度失聯，警方無法掌握其行蹤。直至中午警方在新北市板橋區將他拘提到案，隨後帶到永和區住處搜索，下午3時許，陳零九被帶回永和分局。他雙手遭戴上手銬用衣服包裹，戴黑色帽與口罩，不發一語快速走進分局。日前慶祝38歲生日的陳零九下半年預計發行新專輯，如今捲入逃兵役案，他所屬唱片公司表示：「藝人與經紀公司尊重與配合檢調程序，謝謝媒體各界關心。」

被新北警方列為「閃兵案」調查對象之一39歲威廉，經理人最初回應：「正在了解中，他人目前正在出外景。」其後再回應：「目前威廉正在綠島拍節目，已主動就近至綠島派出所釐清真相，並於最短時間內調整行程回台北主動配合調查，謝謝大家關心。」威廉在社交平台發文：「別擔心，我主動面對配合。」昨午他自綠島搭機回台北，落地後一度進入廁所，直至警方到場才現身。

威廉主動聯繫警方

面對媒體追問是否主動與警方聯繫，威廉簡短回應「是」，未談及逃兵原因，之後抵達刑警大隊駐地，他下車步入刑大時，臉露疲態，但仍展現一絲笑容，面對大批傳媒追訪，他伸手提醒「小心」。他目前已進入筆錄階段，警方將朝妨害兵役、偽造文書等罪嫌偵辦。威廉2022年與體育主播卓君澤登記結婚，婚後育有一子「百香果」，目前卓君澤懷有第2胎，預計7月迎接新生命。威廉捲入逃兵役案，讓外界關注後續發展。

大根承認逃兵致歉

大根經理人公司昨日發聲明，表示大根2023年因當時工作考量，思慮不周而循醫療機構診斷後申請免役，「就此行為造成社會不良示範，大根深感抱歉，若涉有法律責任，也會向司法機關秉實承認，配合一切偵辦。大根就此次事件深表悔意，除了應負的法律責任外，亦將依循日後兵役機關命令依法服役。」

陳大天被警方帶到警局調查，未婚妻劉樸原本要出席經理人公司活動，心情受影響，取消下午活動，她透過經理公司回應，提到婚事不會因陳大天閃兵案受影響，仍維持年底登記結婚。