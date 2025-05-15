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娛樂

七仙羽入稟高院告YouTuber「伍仔」誹謗

【明報專訊】玄學家七仙羽前日入稟高院，控告YouTuber「伍仔」自今年4月開始在網上發表誹謗她的言論，包括在有54.9萬名訂閱者的YouTube頻道，發表涉誹謗及虛假陳述成分的29段影片。入稟狀稱，「伍仔」積極地在網上「刷存在感」。她稱伍仔的行為令她蒙受損失，因而要求法庭頒禁制令，禁制「伍仔」繼續發布誹謗影片，並移除相關影片，以及要求他道歉及賠償。

原告人為趙玲（又名七仙羽、七師傅、Master Seven），被告為伍博頤（又名伍仔），以及其他作出相關行為的人。入稟狀指，原告「七師傅」為知名公眾人物，在本地電視台的的節目擔任嘉賓，在港非常受歡迎。被告則為YouTuber，入稟狀指他在網上積極尋求關注、點擊率和「存在感」。

入稟狀稱，被告約自今年4月，在網上及YouTube頻道「伍妞有伍仔」發表涉誹謗原告的影片及言論，而該頻道最少有54.9萬名訂閱者，其影片廣泛流傳，當中涉及由被告發表的29段有誹謗成分的影片。

七師傅稱被告的行為令她蒙受損失，包括經濟、名譽及情緒的困擾；現要求法庭頒下禁制令，禁制被告繼續發表誹謗她的內容、移除涉誹謗的影片，並要求被告道歉和發更正聲明，並就原告的損失作出賠償。

案件編號：HCA 919/25

記者：房伊媚

相關字詞﹕YouTuber「伍仔」誹謗 七仙羽

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