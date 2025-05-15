黃秋生陳淑儀負傷演出 戲言看誰先猝死舞台

黃秋生與陳淑儀劇中一口氣講個多小時，黃秋生表示綵排前兩個月已熟讀對白，當年鍾景輝在演藝學院教導演員要有紀律和操守，不過演出時都有食螺絲，只是大家不察覺。

二人對演出感滿意，陳淑儀覺得愈做愈順，只是第一場有點繃緊。是否不再做《螳螂捕蟬》？黃秋生說：「點做，那麼多動作戲，體能一年不如一年。個劇對白快得來要準，又要有個像淑儀的好拍檔。（有否受傷？）雙膝瘀青要戴護墊，試戲時膝蓋撞到釘，痛到標眼水，兩邊膊頭亦痛到瞓唔到。」

枕頭戰弄到周身痠痛

陳淑儀亦有受傷，綵排一幕翻身動作扭到腰，黃秋生帶他去針灸，二人笑言劇中的枕頭戰都弄到周身痠痛，看誰先猝死在台上，陳淑儀稱台上要準備氧氣筒。黃秋生沒有後悔揀這劇目演出，笑言演出反而長壽一點，因每天像運動，出汗個多小時，「排練頭一星期，一節戲已喘氣，現在好健康」。

現在做劇場是否很艱難？黃秋生稱同期有四五齣舞台劇，成績比想像中好，不過不失，承認有計劃做巡演，因演員少，成本較低，希望能成事。他之後要準備另一部舞台劇《Di-Dar．Comeback》，還想做演唱會，有音樂拍檔接洽，他寫了幾首歌，可趁機唱給大家聽。

記者：柯美