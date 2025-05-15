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娛樂

蔚雨芯被控欺詐盜竊 樂宜認成功追討逾300萬元

樂宜成功追討款項 跟蔚雨芯冇聯絡：負1萬分朋友

【明報專訊】蔚雨芯（原名劉蒨樺）涉嫌詐騙藝人廖樂宜（樂宜）投資共580萬元於旗下醫學美容中心，誇大購買醫學美容儀器與裝修中心的費用，並涉挪用公款逾310萬元，被控各一項盜竊、欺詐及企圖欺詐罪，案件日前於東區裁判法院提堂，押後至6月30日再訊，蔚雨芯准以兩萬元保釋，不得騷擾控方證人。蔚雨芯離開法庭時表示，「公司開業早期已發生商業糾紛，並已處理好，不知道是否有人別有用心」。樂宜昨日出席活動，表示不明蔚雨芯所指的意思，稱報警是為自己討回公道和挽回聲譽，成功追討300多萬元，事件上得到好多教訓，又形容蔚雨芯曾是值80分的朋友，現在是負1萬分。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

樂宜跟相機品牌合作，設計其中一款產品，昨日出席活動宣傳。被問到蔚雨芯涉嫌詐騙她的事，樂宜承認的確曾經感不開心，靠畫畫來紓緩壓力和情緒，提到兩年多前與蔚雨芯和另外兩人入股美容中心，中間涉及金錢糾紛，所以僅兩個月便退股，當日報警目的是為自己討回公道和挽回聲譽，不明蔚雨芯所指別有用心的意思，「事件不止涉及金錢，為了開美容院，我放低演藝工作，還考了兩個美容師牌照，花上心機和時間，這次得到很多教訓」。

若有需要願協助調查

樂宜承認兩年前首次做生意，經驗不足，300多萬元款項亦已成功追討，當時報警之後交由商業罪案調查科跟進，其他事她不太清楚。問有否需要協助調查或上庭應訊作供？樂宜稱若有需要願意協助，暫時未收到任何通知。她避談與蔚雨芯是否仍是朋友，只稱已很久沒有聯絡，以後識朋友會盡量小心，又發覺做朋友與做生意合伙人是完全不同。

樂宜形容現在是心平氣和，「如果100是滿分的話，原本蔚雨芯是值80分的朋友，但經過事件後，她就是負1萬分！」

投資6位數代理運動品牌

樂宜近日重拾信心，聯同兩名友人夾份投資6位數字代理運動品牌生意，不太擔心日後再與藝人合作，「藝人是公眾人物，不覺得夾份做生意會騙人。（下次做生意要夾大家八字？）八字都可以是假」。她表示最心痛不是損失金錢，而是生意做不成，承認對美容中心生意依然有興趣，待案件完結後考慮再嘗試，不過會由細做起。

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相關字詞﹕廖樂宜 蔚雨芯（原名劉蒨樺）

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