【開箱】《黑袋行動》 「史密夫決戰史密妻」昇華版

調查叛國同袍 妻列疑犯

《黑袋行動》講述恩愛夫妻George和Kathryn同為國家情報機關效力，均是頂尖特工，遊刃於充斥着謊言的間諜世界與真實婚姻生活之間。George被上司下令調查最高機密軟件Severus泄露事件，五名同袍列為叛國疑犯，包括親密的枕邊人Kathryn，George到底會如何處理？

跟很多前作一樣，史提芬蘇德堡執導《黑袋行動》之外，還兼任攝影，並由寫過《侏羅紀公園》、《職業特工隊》等賣座片的大衛哥普（David Koepp）編劇。演員陣容更星光熠熠：《殺手》米高法斯賓達（Michael Fassbender）和金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）分別扮演George與Kathryn，其餘4名涉嫌叛國的特工分別是《敵爭上游》BAFTA視后瑪莉莎阿貝拉（Marisa Abela）飾演衛星圖像專家Clarissa，《007：生死有時》娜奧美夏莉絲（Naomie Harris）扮演情報機關心理醫生Zoe，《曼克》湯貝克（Tom Burke）與《柏捷頓家族：名門韻事》利基尚沛治（Rege-Jean Page）則分別飾演負責不同崗位的特工Freddie與James，還有《黑亞當》皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）客串演衆人的上司。

同樣以特工為主角，此片不像《叛諜追擊》般動作連場，但猜疑身邊人誰可靠誰大話連篇，兩片還是有不少共通點；不苟言笑，一派學者造型的米高法斯賓達，更把深藏不露的特工角色發揮到淋漓盡致。《史密夫決戰史密妻》透過特工身分側寫婚姻中的爾虞我詐，卻全靠當時正熱戀的畢彼特（Brad Pitt）和安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）魅力與火花，潤飾了本來略顯單薄的劇本；後來的劇集版《史密斯任務》，把角色改為先知彼此是特工，再從「假夫妻」身分中培養出真情，反而拍出了新意。來到《黑袋行動》，編導把特工任務、假身分與真感情描寫得更深入和出色，把這種類型電影再昇華。

票房不濟導演沮喪

此片一開始便是George在家設宴並測試Clarissa、Freddie、James與Zoe，透過連串對話，最終刺激了較喜怒形於色的Clarissa，並揭發她與Freddie的感情關係。劇情發展下去，原來James和Zoe亦曾是一對，特工不能把情感帶回家，跟同袍自然最能交心，卻因為泄露機密，真感情好快又變成充滿機心的攻防戰。George對太太的懷疑又剛好緊扣Severus泄露的調查目標，早就為尾聲的第二場攤牌飯局埋下伏筆。

此片無論編導演各方面都在水準以上，成本約五六千萬美元，今年3月中在美國開畫，至今全球收約4000萬美元，尚未回本。儘管電影公司表示此片計埋續後在串流平台或VOD的版權費，還是會有盈利，史提芬蘇德堡依然沮喪，曾向媒體表示「這正是我賴以成名的電影類型，如果一部中等預算、明星主演的電影，依然無法吸引25歲以上的觀衆走入戲院，如果這真的是一個『死區』，那麼對電影業界也非好事，還想拍這種電影的後輩該如何是好？」

上映日期：5月15日