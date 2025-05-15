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娛樂

三奪奧斯卡 《克藍瑪對克藍瑪》編導羅拔賓頓逝世

【明報專訊】曾經憑《克藍瑪對克藍瑪》與《我心深處》三奪奧斯卡的導演羅拔賓頓（Robert Benton），周日（11日）在紐約曼哈頓與世長辭，享年92歲，他的死訊透過經理人及助手科桑奴（Marisa Forzano）向《紐約時報》證實。

羅拔賓頓畢業於得州大學藝術系，其後到紐約哥倫比亞大學攻讀美術史碩士課程，但一個學期後即奉召入伍。羅拔入行拍戲前在《君子雜誌》擔任美術指導，並認識了任職記者的大衛紐曼（David Newman），兩人其後合寫了《雌雄大盜》，電影爆紅，迅即成為當時荷李活最炙手可熱的編劇，亦合作無間，先後為《大逃獄》、《瘋狂飛車大鬧唐人街》、《超人》、《叛黨闖天涯》及《迷離女殺手》合編劇本。

羅拔賓頓任職導演亦相當成功，憑《克藍瑪對克藍瑪》贏得奧斯卡最佳改編劇本及最佳導演之外，該片並囊括最佳電影，片中飾演感情破裂夫妻的梅麗史翠普（Meryl Streep）及德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman），分別捧走最佳女配角及最佳男主角殊榮。《克》片講述一對夫妻分開後爭取兒子撫養權的經過，反映1970年代美國社會普通家庭傳統父親和母親的形象及職能逆轉，片中觀點持平而受到普遍讚譽。 羅拔編導的《我心深處》第三度贏得奧斯卡，拿下金像獎最佳原創劇本。

相關字詞﹕羅拔賓頓 克藍瑪對克藍瑪

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