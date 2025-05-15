《域外營救》蟬聯Netflix收視冠軍

講述特種部隊退伍軍人竭盡一切尋找在美國領事館失蹤兒子的德國片《域外營救》，以2370萬觀看次數，蟬聯非英語電影榜冠軍，也是上星期Netflix最多人收看的節目；西班牙片《不良愛戀》以1690萬觀看次數緊隨其後，法國《改車無敵手3》則以50萬之微屈居季軍。

《娛樂揸Fit人》天娜菲（Tina Fey）創作及主演的《他們的春夏秋冬》以1250萬觀看次數蟬聯英語節目榜冠軍，《安眠書店5》和《永恆之愛》分佔亞季。非英語節目方面，阿根廷《深空永航》以960萬觀看次數「冧莊」，法國動畫《阿斯特克斯與奧貝里克斯：首領爭奪戰》位列第2，印度《王子配佳人》則排第3。上周共4部韓國作品打入十大，包括順序排第4至6位的《弱美男英雄2》、《比天堂還美麗》及《機智住院醫生生活》，以及本月6日上架的綜藝節目《魔鬼的計謀2》，位列第9。