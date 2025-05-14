Prime Video新戲巡禮 《異塵餘生》拍第3季 阿諾長氣唱好新片 被珍美催落台

亞馬遜推介會前日由著名日裔DJ青木史提夫（Steve Aoki）打頭陣炒熱現場氣氛，女歌手Lizzo獻唱，同為「大隻佬」的《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）與《殺手遊戲》戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）緊接登場，介紹兩人合演的新片《The Wrecking Crew》，預告該片有連場動作戲。

去年4月首播的《異塵餘生》，主角《黑魔后：沉睡魔咒》艾娜佩妮（Ella Purnell）、《生活大麻煩》艾朗摩頓（Aaron Moten）及《白蓮會3》禾頓高堅斯（Walton Goggins）在大批舞蹈員表演尾聲時現身，除宣布第2季會在今年12月上架之外，又表示會開拍第3季；大會其後公開了一條先導預告片，可見禾頓扮演變異為賞金獵人「食屍鬼」前的明星生活，連拍多個廣告，並顯得有點不耐煩。

《律政可人兒》前傳主角亮相

在YouTube錄得史上最多、逾3.9億訂戶的27歲網紅MrBeast，為Prime Video拍攝的競賽真人騷《野獸遊戲》去年底上架，講述千名參賽者挑戰體能和智力爭奪500萬美元現金獎，大會前日宣布將添食多兩季。

麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）主演的電影《律政可人兒》拍成前傳劇《Elle》，講述女主角Elle的高中歲月，將由剛大學畢業的莉絲明弛（Lexi Minetree）主演，前日亦有亮相亞馬遜推介會。最近憑《罪人們》爆紅的米高佐敦（Michael B. Jordan），主演《王者之後》電影系列，本是《洛奇》外傳，現宣布會把《王》片拍成外傳劇，米高親自監製，故事圍繞一群年輕拳擊手如何被訓練成才的經過。《和平使者》約翰辛納（John Cena）伙拍艾迪斯艾巴（Idris Elba）、《沙灘拯救隊》彼欣嘉卓芭拉（Priyanka Chopra）及《完美伴侶》積奎爾（Jack Quaid）主演的動作喜劇《國家元首》（Heads of State），預計7月在Prime Video上架，但前日只有約翰在現場獨撐大局，被主持問及若與彼欣嘉對打將誰勝誰負，約翰即表示彼欣嘉會贏。

阿諾舒華辛力加主演電影《The Man With the Bag》將於聖誕檔期上架，專程到場介紹新片，而且看來心情超好，全程滔滔不絕；阿諾自言多年前主演的《聖誕老豆》是史上最佳聖誕電影，並輕描淡寫地否定了《寶貝智多星》及《大碼小精靈》等同類型作品，稱兩片「隨便叫什麼都好」；又指當年《聖誕老豆》整個12月都在放映，「我知道，因為我的前妻會打電話給我談版稅」。阿諾未知是否太「長氣」，曾在《真實謊言》扮演其妻的《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯突然現身舞台勸他離開，阿諾隨即搞笑反擊：「你這樣如同虐老。」據美媒報道，再見兩人同場以為會宣布開拍《真實謊言》續集，怎料珍美表示按照合約當年阿諾在《真》片應獨霸「主演」之位，但他寧與她分享「合演」之名，成就她的演藝生涯。珍美拉阿諾手臂向他說：「後台的工作人員應該快瘋掉了，你準備好結束這環節了嗎？」

米雪菲花新片預告曝光

珍美李寇蒂斯此行除了要截停阿諾發言，還介紹與金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）合演的新劇《Scarpetta》。大會亦宣布了連串新戲開拍計劃，包括由《特技狂人》大衛雷奇（David Leitch）執導的《 How To Rob A Bank》，「貓女」素兒卡維斯（Zoe Kravitz）繼《末日先鋒︰戰甲飛車》後，再與《二號陪審員》男星尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）合作，預計明年9月上架。《非常教師》米雪菲花（Michelle Pfeiffer）伙拍《賤鄰2》嘉兒莫蕊兹（Chloe Grace Moretz）、《俠盜一號：星球大戰外傳》菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）、《滯留生》男星多明尼薩沙（Dominic Sessa）、《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）及《弟弟》陳沖主演的家庭喜劇《Oh. What. Fun.》，由《關於你的想法》米高素華特（Michael Showalter）執導，講述一名母親每年都費盡心思讓家人團聚歡度佳節，新一年卻突然失蹤並過自己的冒險之旅。首條預告片前日曝光，電影則預計今年12月3日在Prime Video上架。