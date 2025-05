Prime Video新戲巡禮 《異塵餘生》拍第3季 阿諾長氣唱好新片 被珍美催落台

亞馬遜推介會前日由著名日裔DJ青木史提夫(Steve Aoki)打頭陣炒熱現場氣氛,女歌手Lizzo獻唱,同為「大隻佬」的《水行俠》積遜莫瑪(Jason Momoa)與《殺手遊戲》戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)緊接登場,介紹兩人合演的新片《The Wrecking Crew》,預告該片有連場動作戲。

去年4月首播的《異塵餘生》,主角《黑魔后:沉睡魔咒》艾娜佩妮(Ella Purnell)、《生活大麻煩》艾朗摩頓(Aaron Moten)及《白蓮會3》禾頓高堅斯(Walton Goggins)在大批舞蹈員表演尾聲時現身,除宣布第2季會在今年12月上架之外,又表示會開拍第3季;大會其後公開了一條先導預告片,可見禾頓扮演變異為賞金獵人「食屍鬼」前的明星生活,連拍多個廣告,並顯得有點不耐煩。

《律政可人兒》前傳主角亮相

在YouTube錄得史上最多、逾3.9億訂戶的27歲網紅MrBeast,為Prime Video拍攝的競賽真人騷《野獸遊戲》去年底上架,講述千名參賽者挑戰體能和智力爭奪500萬美元現金獎,大會前日宣布將添食多兩季。

麗絲韋達絲潘(Reese Witherspoon)主演的電影《律政可人兒》拍成前傳劇《Elle》,講述女主角Elle的高中歲月,將由剛大學畢業的莉絲明弛(Lexi Minetree)主演,前日亦有亮相亞馬遜推介會。最近憑《罪人們》爆紅的米高佐敦(Michael B. Jordan),主演《王者之後》電影系列,本是《洛奇》外傳,現宣布會把《王》片拍成外傳劇,米高親自監製,故事圍繞一群年輕拳擊手如何被訓練成才的經過。《和平使者》約翰辛納(John Cena)伙拍艾迪斯艾巴(Idris Elba)、《沙灘拯救隊》彼欣嘉卓芭拉(Priyanka Chopra)及《完美伴侶》積奎爾(Jack Quaid)主演的動作喜劇《國家元首》(Heads of State),預計7月在Prime Video上架,但前日只有約翰在現場獨撐大局,被主持問及若與彼欣嘉對打將誰勝誰負,約翰即表示彼欣嘉會贏。

阿諾舒華辛力加主演電影《The Man With the Bag》將於聖誕檔期上架,專程到場介紹新片,而且看來心情超好,全程滔滔不絕;阿諾自言多年前主演的《聖誕老豆》是史上最佳聖誕電影,並輕描淡寫地否定了《寶貝智多星》及《大碼小精靈》等同類型作品,稱兩片「隨便叫什麼都好」;又指當年《聖誕老豆》整個12月都在放映,「我知道,因為我的前妻會打電話給我談版稅」。阿諾未知是否太「長氣」,曾在《真實謊言》扮演其妻的《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯突然現身舞台勸他離開,阿諾隨即搞笑反擊:「你這樣如同虐老。」據美媒報道,再見兩人同場以為會宣布開拍《真實謊言》續集,怎料珍美表示按照合約當年阿諾在《真》片應獨霸「主演」之位,但他寧與她分享「合演」之名,成就她的演藝生涯。珍美拉阿諾手臂向他說:「後台的工作人員應該快瘋掉了,你準備好結束這環節了嗎?」

米雪菲花新片預告曝光

珍美李寇蒂斯此行除了要截停阿諾發言,還介紹與金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)合演的新劇《Scarpetta》。大會亦宣布了連串新戲開拍計劃,包括由《特技狂人》大衛雷奇(David Leitch)執導的《 How To Rob A Bank》,「貓女」素兒卡維斯(Zoe Kravitz)繼《末日先鋒︰戰甲飛車》後,再與《二號陪審員》男星尼古拉斯侯特(Nicholas Hoult)合作,預計明年9月上架。《非常教師》米雪菲花(Michelle Pfeiffer)伙拍《賤鄰2》嘉兒莫蕊兹(Chloe Grace Moretz)、《俠盜一號:星球大戰外傳》菲莉絲迪鍾斯(Felicity Jones)、《滯留生》男星多明尼薩沙(Dominic Sessa)、《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞(Eva Longoria)及《弟弟》陳沖主演的家庭喜劇《Oh. What. Fun.》,由《關於你的想法》米高素華特(Michael Showalter)執導,講述一名母親每年都費盡心思讓家人團聚歡度佳節,新一年卻突然失蹤並過自己的冒險之旅。首條預告片前日曝光,電影則預計今年12月3日在Prime Video上架。