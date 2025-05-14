【娛樂場】旨呈新歌《Siu4》 為壓力爆燈都市人打氣

貪Pony童童夠瘋狂

旨呈有機會接觸娛樂圈不同工作範疇，包括演戲與主持，以不同身分向夢想前進。今年他以個人身分正式出道，以逾10年的演出經驗做新人，3月推出第一首歌《臣本布衣》，本月出第二首派台歌《Siu4》（Feat.童童&Pony），由陳奐仁作曲、編曲兼監製，小克填詞。

「Siu4」是網絡潮語，「笑死」之意，取自粵語諧音。《Siu4》歌曲概念來自旨程自身的感受，透過新歌為面對經濟不景的都市人打氣，就算再大的壓力都希望大家可以停一停、聽一聽、笑一笑。今次他找來電視節目拍檔蔡寶欣（Pony）及小薯茄的童童featuring，旨呈說：「我從小都喜歡將歡樂帶給身邊的人，就算成為歌手也一樣，小克的詞充分表達了我的性格，加上歌詞玩味，所以特意找來Pony及童童兩個很瘋狂的人featuring。希望大家聽完可以從煩惱中笑一笑，香港人需要放鬆一吓。」

旨呈《Siu4》MV有Pony、童童參與，黃正宜（阿正）客串，他們合作主持《粉絲福利署》長達兩年，彼此之間建立默契與深厚友誼，旨呈說：「我好希望這首歌能夠為我嘅第一部曲燃點起熱血嘅火。」

大街小巷快閃跳舞拍MV

MV場景好貼地，是香港人熟悉的打卡點，旨呈表示對香港文化抱有好深厚感情，大家看MV也會感受到香港仍然是我們最愛的香港。MV拍攝了兩日，因為要到多個地方快閃拍攝，一行18人（包括舞蹈員）在香港大街小巷快閃跳舞。他特別感謝眾人幫忙完成拍攝，Pony更拍到病，因天氣轉變，拍攝的兩日溫差好大，他答應Pony會請食大餐補償。

去年旨呈舉行一個殯儀館音樂會備受網民談論，也令他深深了解「從死看生，及早預備，活好當下」。他稱去年是機緣巧合認識一名殯儀館負責人，在傾談中他們提到夢想及生和死之間的議題。

辦殯儀館音樂會有得着

旨呈感受到人的力量有限，很多事情都無法控制，隨時一個意外，人生計劃、夢想會一瞬即逝，他說：「就是這個原因，啟發了我以音樂告別儀式為主題，舉辦殯儀館音樂會。經過這次音樂會，為我帶來了新的體會，令我重新反思什麼是不捨、珍惜、放下及釋懷。所以我希望將這些體會融入我的音樂，一直延續下去。」