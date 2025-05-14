吳業坤儲錢買安樂窩迎接小生命 結婚3年不敢行差踏錯拒絕誘惑

記者：柯美

攝影：劉永銳

結婚3年的坤哥透露最近家中多了新成員，是一隻小狗，他與太太的話題亦多了，「寵物令我們的聯繫更強，像照顧小朋友，有家的感覺。（何時生BB？）我們傾過，但計劃趕不上變化，希望經濟穩定，有個安樂窩才迎接小生命，現在樓價對我來說仍然太高，收入追不上樓價。年輕時不會想太多，做咗才算，現在要有周詳計劃」。他承認成為人夫後責任感大了，以前晚晚出去應酬，現在盡量留在家中陪太太，笑言幸好朋友體諒，沒跟他絕交。他稱太太已適應香港生活，有自己朋友和圈子，又去學廣東話和插花 ，大讚太太現在乘搭交通工具較他還要叻，「我們搬了較遠的地方居住，她現在搭巴士叻過我，我要反問她如何轉車」。

紅館開騷太大壓力

今年是坤哥出道10年，感恩還可以在大家面前出現，推出個人單曲，又參演劇集，深信10年大運會再回來，「10年大運已過，2015及2016年是我人生最高峰的時候」。他計劃舉行10周年演唱會，場地大細沒所謂，主要想有一個紀念。提到2016年在紅館舉行首個個人演唱會，是否想再踏紅館開騷？他耍手說不，稱不想給自己太大壓力，寧願在一些細場地舉行，多做幾場會開心點，好過只做一晚就完了件事。他有想過在戶外舉行，但現在場地短缺，很多場地都好難訂。他已在內地舉行兩場巡迴演唱會，希望可以一直保持，到年底在香港舉行。美加也在接洽中，盼能成事。

自覺被浪冲走

曾連續兩年獲商台「叱咤樂壇我最喜愛男歌手」的坤哥，稱希望在樂壇再佔一席位，「有兩三年沒出歌，被後浪一浪接一浪湧上，現在要勤力一點，多點蒲頭」。他承認當年太佛系，沒好好把握，以為只要唱好歌便可以，現在人大了，會聘請梳化團隊變換形象，想更多辦法推動自己向前，「25歲攞獎，太年輕，一切發生得很突然，一個浪打過來，可以乘浪而上或被浪冲走，我應該是被冲走了。這是經歷，很多人問我是否遇到低潮？我又不覺，是好平坦。以前的坤哥，相信大家已經厭了，希望有一個較成熟、更加好的坤哥畀大家睇，現在慢慢轉變、慢慢去做」。

學空手道增強鬥心

坤哥近年愛上空手道，在唱歌以外，找到人生第二個興趣，經過連番鍛煉及比賽，現在已入選香港初級代表隊，跟香港空手道隊集訓，「玩空手道後人生添上色彩，滿足感幾大，成年後第一次那麼積極做一件事，現在更會節食減肥，因為我打75公斤以上賽事，3月通過考試會晉升黑帶，希望不會辜負用心訓練我的師父；比賽跟唱歌一樣，在3分鐘內將學到的施展出來，身心得到益處，還增強自己的鬥心」。

髮型：Ken Yong

化妝：Kyo Lee, Bingo Chan

場地：BLACKROOM

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