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娛樂

57歲王喜自稱兩度被迷姦 公開身上瘀傷 指過程中「斷片」

【明報專訊】57歲王喜2021年離港，先到英國逗留，同年移居台灣，日前他在YouTube頻道「喜來大DD」透露於4月30日正式落腳英國。去年底王喜曾在節目透露被診斷患橫紋肌溶解症，導致急性腎衰竭，在求醫過程中他投訴病情未被妥善處理。現身在英國的王喜連續兩日拍片自揭在台灣先後兩次遭迷姦，他稱首次遭迷姦是去年7月，第二次是12月，過程中他「斷片」，並展示事後自拍身上瘀傷的照片。

王喜稱首次遭性侵是去年7月15日，當時他在朋友家，「清晨時分，我突然間發現自己趴喺度，心口郁唔到就嚟窒息，好驚，於是想起身，起身時畀外力撳住同控制住我，手腳唔畀我郁，想轉身，扭條腰扭唔到，苦苦掙扎好耐，然後唔知幾耐斷咗片，清醒時，我已經喺睡房地板上面，即係我由牀碌咗落地下，睡房裏面無其他人，亦唔知自己由牀跌落地板幾耐，又或者幾時跌，我完全唔知。我只係知道我再有知覺時，窗簾罅縫已經係有光，即係已經天光」。他提到行出客廳時朋友若無其事，還問他是否吃早餐，後來駕車送他往高鐵站，他返家拍下身上傷勢。

到朋友家吃紅豆沙後失去意識

另一短片中，王喜講述第二次被迷姦經歷，也是在朋友家發生，當時有兩個朋友。王喜表示吃了紅豆沙後便失去意識，醒來時趴在牀上，感覺被壓住感呼吸困難，之後又眼前一黑斷片。他再醒過來時已是清晨，赤裸躺在牀褥，牀褥上有大便，他意識到自己失禁，但因何失禁則不清楚了，他身上有瘀傷，雙膝也瘀黑。當時他仍為自己弄污糟牀褥，表示給朋友賠償，隨即以手機網上訂購安排送貨。事後他到醫院求診，被診斷患橫紋肌溶解症，他認為是跟被性侵有關。本報記者未能聯絡到王喜，至於王喜好友陳志雲亦沒有回覆。

娛樂組

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