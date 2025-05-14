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娛樂

193自爆未跟ViuTV傾續約 目標做電視台老闆捧自己

193盼做娛樂大亨簽Edan 未同公司傾續約：我情緒波動大

【明報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）昨日到中環出席活動。談到隊友何啟華（Dee）與MIRROR成員楊樂文（Lokman）、王智德合資的泰國餐廳結業，問他經營的生意有否受影響？他稱正職是做生意，擁有咖啡店、食肆、中醫美容店各一間，以及兩個時裝品牌，承蒙支持還未結業，但承認經營飲食業確實困難，他說：「以前星期一至四最少客人，周末最多人，但現在相反，很多人周末北上消費或去外旅行，加上租金和物價貴，人工又無減，生意真的難做。」

做所有生意沒虧本

193透露咖啡店租金6位數字，只要不蝕錢會繼續捱下去，但一蝕即執，其他生意反而不俗，不過其做生意理念並非蝕很多錢才執笠，賺得少亦隨時會結業，不想浪費時間。

193覺得自己算叻，所有生意沒虧本，稱不止阿Dee的泰國餐廳執笠，有些老字號餐廳都結業，所以希望業主減租，共渡難關。還有什麼生意想做？他笑言想做電視台老闆，稍後開間電視台捧自己，其他兄弟沒工作，就開劇給他們做茄哩啡，「電視台老闆是我的終極目標」。

問到ERROR的合約何時屆滿？他以保密為由不肯透露，稱大家差不多時間簽約，有些人可能加了條款續了約，但他沒加簽。是否跟MIIRROR一樣還有3年合約？他說：「不方便透露，但差不多。Edan（呂爵安）話簽SM公司，其實可考慮簽我，我將來是娛樂大亨。（去意已決？）不是，我做老闆簽Edan，也可以繼續做電視台員工。我未傾續約。（會否續約？）我情緒波動好大，這一刻想加簽50年，下一秒可能想離開公司。雖然還有幾年合約，但各大公司可搵我傾未來10年或簽到死為止。」

VIVA開粉絲見面會

同場還有女團VIVA及胡子彤等。VIVA成軍一年，稍後會推出新歌，還會在連鎖快餐店跟粉絲舉行首個見面會，一起玩遊戲和討論歌迷會名稱。她們表示心情錯綜複雜，興奮期待又擔心，笑言因不知有幾多人出席。問會否開演唱會？她們覺得未夠資格，起碼要有16首歌才可以開演唱會，目前才得4首，會努力加快出歌進度。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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