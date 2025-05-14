明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

3鏡仔試韓式算命 姜濤聞未來對象特徵變怕醜仔 Anson Lo要著粉紅色底褲催運

【明報專訊】ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》由MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）及盧瀚霆（Anson Lo）到韓國拍團綜，繼早前播出韓星崔始源做導遊帶領他們參觀事務所，笑說簽4子成旗下藝人，姜濤自爆仍有3年合約掀熱話。前晚播第6集，姜濤、Jeremy及Anson Lo試韓式算命，邀請《Running Man》御用算命師朴成俊任嘉賓，揭三人底牌，對師傅贈言他們也認為好準。最搞笑是花姐幫口問姜濤未來對象特徵，他頓時變怕醜仔。Jeremy被提醒不要多口，Anson Lo催旺運氣，自爆要著粉紅色底褲催運。

姜濤、Jeremy及Anson Lo輪流跟算命師傅見面，被封「團媽」的Jeremy先向師傅問事，被批慾念強，不願聽從別人指示，眾人也表現驚訝，Jeremy笑說：「我扮聽話的能力好強！」師傅指Jeremy口大，對事業和愛情都很大欲望，預言他在外地會有更好發展，對女友就是暖男，有求必應；又透露Jeremy與金鐘國性格很夾，合作定可互相幫助。Jeremy相信吸引力法則：「一定會有機會！」不過師傅亦提醒Jeremy減少說話。感情方面，最好時機是36至38歲，他還要多等5年，顯得有點失望。

Jeremy被提醒減少說話

輪到Anson Lo時，師傅讚他性格乖巧善良，是完美主義者，喜歡的東西一定要分明，對於一些曖昧和模稜兩可事情感鬱悶。他聞言認同覺得好準，「好似我」。在旁的Jeremy和姜濤唱雙簧，「所以好煩、好鬼煩！」花姐也認同並說跟他工作壓力大10倍，Anson Lo說：「唔煩嘅話，最後成品唔好嘅話，都係自己受。」師傅又算出他出生時帶「金豬力量」，代表財富多，預計財富及不動產會愈來愈多。Anson Lo聞言相當驚訝又高興。至於對異性方面，指他對女人有執著一面，今年會有很多女性在他身邊打轉，異性緣極佳，幸運色是粉紅色，可增強運勢。Anson Lo驚訝反問：「真定假呀？我嘅應援色正是粉紅色。」師傅指他適合粉紅色，有助其運勢，是終身也適合。Anson Lo說：「日日只著粉紅色，仲要著粉紅色底褲。」

姜濤第一次算命，有點緊張。朴成俊指姜濤的八字中隱藏了異性，想找到要花時間，同時又指姜濤帶着像海洋般強大的水能量出生，帶有「黑鼠能量」，性格對人謙虛恭敬，不過也帶急躁能量。Jeremy與Anson Lo齊說：「真的！」前者被師傅提醒要減少說話，場面搞笑。

花姐：真係唔好得罪姜濤

師傅又指姜濤是有很大壓力的人，也有很多「傷口」，對往事會記很久，誰對自己好會好好記住，對他不好的會更加記得。姜濤聞言說：「真嘅！呢個非常準，我阿媽係咁教我，總之人哋對我好，就100分對人好，人哋對我唔好，就要1000倍對佢唔好。」花姐笑說：「真係唔好得罪姜濤。」姜濤更有一副幫別人的善良心腸，即是如果有人向他借錢，他一定不能取回。花姐說姜濤借錢給別人的機會好細。提到姜濤的戀愛運，師傅建議姜濤搵個似朋友般相處的對象，花姐幫口問未來對象的特徵？師傅說：「善解人意，有點可愛及愛撒嬌，理財能力比姜濤叻。」姜濤變怕醜仔，但又忍不住甜笑，駁嘴話自己鍾意打波唔鍾意行山。不過師傅建議姜濤多行山，指他雖會掙錢，但壓力會在他身上出現，故要多登山。

麥玲玲擔心Anson Lo爛桃花

另一方面，玄學家麥玲玲表示對韓式算命「金豬氣運」、「黑鼠能量」等不太了解，但根據3人的八字，對韓國算命師所言大部分也認同。她指Jeremy屬水，藝術才華與野心也大，有名氣運會突破，認同他要少說話，跟他無關的不要多意見。Anson Lo坐財星故財運好，他是火月份出世的土，桃花好旺，但是否再多穿粉紅色，她對此有保留，只怕桃花太多會變爛桃花，建議可滲些淡綠色或直條圖案，令個人更理智。至於姜濤是土困水，容易鑽牛角尖情緒困擾，明年他會有大變化，事業與感情也有清晰路向。

娛樂組

相關字詞﹕麥玲玲 朴成俊 盧瀚霆（Anson Lo） 李駿傑（Jeremy） 姜濤 呂濤米Lo Seoul

上 / 下一篇新聞