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娛樂

【開箱】《新幹線驚爆倒數》 延續半世紀經典

【明報專訊】高倉健、千葉真一及丹波哲郎等合演的經典日本片《新幹線大爆破》（港譯《五百里炸彈驚魂》），1975年上映，講述犯人在新幹線「光109號」安裝炸彈，假如車速低於80公里，列車便會爆炸的驚險故事，1994年荷李活改編拍成《生死時速》，更把奇洛李維斯（Keanu Reeves）捧成動作片巨星。今年正值《新》片面世50周年，影視串流平台Netflix推出續集《新幹線驚爆倒數》，4月23日上架至今，連續兩周穩佔非英語電影收視榜亞軍，首12日累計觀看次數達2380萬，反映捧場者眾。

《新·超人》樋口真嗣執導

《新幹線驚爆倒數》由擅拍特攝片如《真·哥斯拉》及《新·超人》的樋口真嗣執導，《午夜天鵝》草彅剛、《海中沉睡的鑽石》齋藤工及《海女》能年玲奈（Non）等主演，故事以新幹線「光109號」炸彈勒索案發生50年後的今天為背景，有模仿犯以同類手法要脅日本政府交出1000億日圓（約54億港元）贖金，否則將會引爆開往東京的新幹線「隼60號」列車。

新片雖然長約134分鐘，然而節奏相當明快，故事由新幹線車長高市和也（草彅剛飾）向一班高中生簡介列車資料，隨即登上「隼60號」揭開序幕，未幾即收到犯人來電，聲稱在車上放置炸彈，假如車速低於100公里，或者日本政府拒絕交出巨額贖金，炸彈都會爆破。不過，電影焦點並非尋找真兇，反正劇情過了約三分之一，疑犯已經呼之欲出，重點是乘客在生死存亡之際，人性的光輝與醜惡，哪方取得最後勝利。

不缺驚險元素

戲中受不倫戀醜聞困擾的女議員加賀美裕子（尾野真千子飾）剛好搭上「隼60號」，她極力爭取發言權，希望趁機修補形象；YouTuber等等力滿（要潤飾）透過直播，呼籲國民自行籌措贖金，表面上是抗議政府「拒絕接受恐怖分子要求」的冷血策略，其實另有所圖。在各懷鬼胎的情况下，車長高市和也一邊安撫乘客情緒，維持車廂秩序，一面跟鐵路公司高層和警方合作，全力救援。

炸彈危機迫在眉睫，逃生過程節外生枝，電影中段講述車長跟乘客合力把裝有炸藥的車廂拆除，後者因車速減慢而爆炸，當大家以為危機解除之際，帶隊老師發現女學生小野寺柚月（豐嶋花飾）失蹤；救援列車駛至，大部分乘客安全撤離，其間又生事故，9名車長及乘客滯留「隼60號」，職員藤井慶次（細田佳央太飾）更遭雜物擊中重傷，都為電影製造了不少驚險元素。

舊版借列車拍攝被拒

此片劇本頗多犯駁，例如女議員突然「改邪歸正」關心失蹤學生，不理人身安全，跟隨老師折返「隼60號」；政府代表佐佐木健太郎（田村健太郎飾）忽然「不談政治」，反而為鐵路人員爭取談判籌碼，諸如此類反常行徑，無非為突顯人性光輝一面，但因劇本欠缺鋪排，感覺變得相當突兀。

《北海道大追殺》導演佐藤純彌50年前自編自導《新幹線大爆破》，由於片名敏感，鐵路公司反對開拍，更拒絕借出新幹線列車，只好自行搭建車廂和月台，配合鐵路模型拍攝，像真度難免打折扣；時移世易，《新幹線驚爆倒數》獲得JR東日本全力支持，大方借出列車和相關設備，加上先進的視覺特技效果，都令新片更逼真，代價卻是草彅剛飾演車長及齋藤工扮演鐵路公司高層，都被描寫成大公無私、正氣凜然，為保護乘客不惜犧牲生命的民間英雄，感覺就似「樣板戲」主角，跟電影追求的真實感背道而馳。

相關字詞﹕能年玲奈（Non） 齋藤工 樋口真嗣 草彅剛 新幹線驚爆倒數 開箱

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