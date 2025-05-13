明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《英倫冤案》奪BAFTA最佳劇集 《馴鹿寶貝》謝茜嘉甘寧膺女配 《混沌少年時》主角頒獎

【明報專訊】英國電影電視藝術學院（BAFTA）昨頒發電視獎項，競爭最激烈的迷你劇，最終由《英倫冤案：貝茨先生vs 郵局》擊敗《馴鹿寶貝》等對手，不過該劇在最佳男女主角獎飲恨；早前大熱的《混沌少年時》雖非候選劇集，分別扮演少年殺人犯及心理醫生的奧雲谷巴（Owen Cooper）及艾倫杜赫蒂（Erin Doherty）擔任頒獎嘉賓，把最佳女配角獎交到《馴》劇謝茜嘉甘寧（Jessica Gunning）手上。

《英倫冤案：貝茨先生vs郵局》（Mr Bates vs The Post Office）改編自英國郵政局醜聞，故事講述因為郵政數據系統錯誤，10多年間全英數百郵局經營者被指侵吞公款，其中貝茨堅信自己沒做錯，挺身而出，團結其他受害者，向政府展開長達20年的抗爭。

《英倫冤案》擊敗《馴鹿寶貝》、《情約一天》等對手，在迷你劇組別贏得最佳劇集。《英》劇監製柏德烈史賓斯（Patrick Spence）表示，該劇產生如此大影響，證明大眾難以忍受謊言與欺凌者，「或許這是對那些本應支持我們的人的警告：千萬別濫用權力；我們的節目沒改變法例，推動變革的是這國家的人民」。不過《英》劇男女主角杜比鍾斯（Toby Jones）及蒙妮卡多倫（Monica Dolan）未能稱帝封后。前者跟《翻盤特工隊》加利奧文（Gary Oldman）、《夜警先鋒》馬田費曼（Martin Freeman）、《馴鹿寶貝》理察佳德（Richard Gadd）等角逐視帝，結果全敗給《Mr Loverman》藍尼占士（Lennie James）。藍尼致謝時稱得獎是非凡榮譽，並向其他候選者致敬。《Mr Loverman》講述一名男子與同性戀人的多年婚外情曝光後，婚姻生活變得分崩離析，劇中扮演同性戀人的阿里安巴卡雷（Ariyon Bakare）囊括最佳男配角，他致謝時表示，「此獎建立在前人努力的基礎上，或許曾因害怕而不敢公開性取向，不敢成為自己想成為的人；只想代表他們說聲感謝」。

瑪莉莎阿貝拉（Marisa Abela）憑《敵爭上游》擊敗《什麼都別說》盧拉柏蒂古（Lola Petticrew）、《英倫冤案》蒙妮卡多倫、《皇室醜聞夜》比莉琵柏（Billie Piper）等對手，贏得視后殊榮。《敵》劇講述一群金融界初生之犢如何在職場鬥個你死我活；瑪莉莎提到拍此劇已6年，難以置信能從首季一直拍下去；又特別多謝其經理人Saskia Mulder，「我在戲劇學校最後一年，跟我經理人簽約，她今天也在座，多謝你Saskia，能夠一直相信我」。

《幕府將軍》奪最佳國際劇集

謝茜嘉甘寧憑《馴鹿寶貝》先後在艾美獎、金球獎、美國演員公會得獎，前日再下一城拿下BAFTA最佳女配角殊榮，並從頒獎者《混沌少年時》奧雲谷巴及艾倫杜赫蒂手上接過獎項；謝茜嘉多謝BAFTA之外，稱很驕傲能成為《馴》劇一員，指編劇兼男主角理察佳德改變了她的人生，又不忘祝頒獎禮當日（11日）剛滿36歲的理察「生日快樂」。另一方面，《幕府將軍》擊敗《愛情小狗牽》、《什麼都別說》、《刑警雙雄：夜之國》及西班牙紀錄片《You Are Not Alone: Fighting The Wolfpack》，贏得最佳國際劇集獎。

相關字詞﹕混沌少年時 馴鹿寶貝 英國電影電視學院BAFTA 英倫冤案

上 / 下一篇新聞