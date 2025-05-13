《英倫冤案》奪BAFTA最佳劇集 《馴鹿寶貝》謝茜嘉甘寧膺女配 《混沌少年時》主角頒獎

《英倫冤案：貝茨先生vs郵局》（Mr Bates vs The Post Office）改編自英國郵政局醜聞，故事講述因為郵政數據系統錯誤，10多年間全英數百郵局經營者被指侵吞公款，其中貝茨堅信自己沒做錯，挺身而出，團結其他受害者，向政府展開長達20年的抗爭。

《英倫冤案》擊敗《馴鹿寶貝》、《情約一天》等對手，在迷你劇組別贏得最佳劇集。《英》劇監製柏德烈史賓斯（Patrick Spence）表示，該劇產生如此大影響，證明大眾難以忍受謊言與欺凌者，「或許這是對那些本應支持我們的人的警告：千萬別濫用權力；我們的節目沒改變法例，推動變革的是這國家的人民」。不過《英》劇男女主角杜比鍾斯（Toby Jones）及蒙妮卡多倫（Monica Dolan）未能稱帝封后。前者跟《翻盤特工隊》加利奧文（Gary Oldman）、《夜警先鋒》馬田費曼（Martin Freeman）、《馴鹿寶貝》理察佳德（Richard Gadd）等角逐視帝，結果全敗給《Mr Loverman》藍尼占士（Lennie James）。藍尼致謝時稱得獎是非凡榮譽，並向其他候選者致敬。《Mr Loverman》講述一名男子與同性戀人的多年婚外情曝光後，婚姻生活變得分崩離析，劇中扮演同性戀人的阿里安巴卡雷（Ariyon Bakare）囊括最佳男配角，他致謝時表示，「此獎建立在前人努力的基礎上，或許曾因害怕而不敢公開性取向，不敢成為自己想成為的人；只想代表他們說聲感謝」。

瑪莉莎阿貝拉（Marisa Abela）憑《敵爭上游》擊敗《什麼都別說》盧拉柏蒂古（Lola Petticrew）、《英倫冤案》蒙妮卡多倫、《皇室醜聞夜》比莉琵柏（Billie Piper）等對手，贏得視后殊榮。《敵》劇講述一群金融界初生之犢如何在職場鬥個你死我活；瑪莉莎提到拍此劇已6年，難以置信能從首季一直拍下去；又特別多謝其經理人Saskia Mulder，「我在戲劇學校最後一年，跟我經理人簽約，她今天也在座，多謝你Saskia，能夠一直相信我」。

《幕府將軍》奪最佳國際劇集

謝茜嘉甘寧憑《馴鹿寶貝》先後在艾美獎、金球獎、美國演員公會得獎，前日再下一城拿下BAFTA最佳女配角殊榮，並從頒獎者《混沌少年時》奧雲谷巴及艾倫杜赫蒂手上接過獎項；謝茜嘉多謝BAFTA之外，稱很驕傲能成為《馴》劇一員，指編劇兼男主角理察佳德改變了她的人生，又不忘祝頒獎禮當日（11日）剛滿36歲的理察「生日快樂」。另一方面，《幕府將軍》擊敗《愛情小狗牽》、《什麼都別說》、《刑警雙雄：夜之國》及西班牙紀錄片《You Are Not Alone: Fighting The Wolfpack》，贏得最佳國際劇集獎。