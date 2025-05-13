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娛樂

【娛樂場】《Di-Dar．Comeback》 黃秋生挑戰跳唱 肥仔處男演出音樂劇

【明報專訊】梁祖堯、湯駿業、邵美君、葛民輝和何洛瑤等去年演出34場音樂劇《Di-Dar》，好評如潮，並於《第三十三屆香港舞台劇獎》奪7獎成大贏家，梁祖堯與邵美君膺最佳男、女主角（喜劇/鬧劇），葛民輝獲最佳男配角（喜劇/鬧劇），同時奪年度優秀製作、最佳製作、音響設計（陳詠杰）和填詞（晴天林）。今年以《Di-Dar．Comeback》重演 ，邀得黃秋生和ERROR成員梁業（肥仔）加盟，8月15日至31日假葵青劇院演藝廳公演。

梁祖堯透露音樂劇二度演出，除重新創作劇中歌曲，還會有更多歌舞，他笑說：「上次嚇親的話，就要『洗乾淨』先至好再入場迎接這件事，因為會嚇到標汗。今次換晒所有歌曲，成個編舞亦不同，我同肥仔講，想要跳到好似佢咁勁，真係唔知邊度嚟嘅勇氣。」

肥仔怕難兼顧 找老師幫手編舞

肥仔扮演梁祖堯擅長跳舞的同學阿成，表示對方邀請他兼任編舞，不過擔心排舞又排戲難以兼顧，所以找來自己的排舞師Ali幫忙，希望能達到梁祖堯期望的演唱會級舞蹈。今次是肥仔出道以來首演舞台劇，承認心情緊張，因為有好多前輩，加上是中途加入，驚追不上進度，本着學習心態，「舞台劇演員演出期間，會碰撞出不同火花，看到時大家會不會享受我哋玩咩」。

葛民輝校長一角，今次由黃秋生飾演，表示看過葛民輝的演出後心癢癢，吸引答允演出，「之前同風車草合作《尋常心》，我個角色比較悶，今次有趣好多，又要跳舞又要唱歌，仲要瞓棺材同玩音樂，對我來說好大挑戰，相信對觀眾來講亦都係好大挑戰。另一樣打動我是可以同後生仔一齊玩，好似點解老人家咁鍾意同後生女交往，都是這個原因，不過Sica（何洛瑤）這些不是後生咁簡單，對我來講是BB」。

何洛瑤想挑戰打側空翻

何洛瑤再次參演《Di-Dar》，十分期待有新火花，特別是舞蹈方面，笑說：「今次有全新編舞，希望可以再勁啲，上次打側手翻，今次應該可以打側空翻。」

此外，劇中的跳唱組合RIP因大受歡迎，成立了Fans club後援會，成員於隊中肩負不同崗位，黃秋生是永遠榮譽會長，梁祖堯任隊長，湯駿業主唱，肥仔主舞，邵美君和何洛瑤分別是性感和顏值擔當。

相關字詞﹕黃秋生 邵美君 梁祖堯 《Di-Dar》（Comeback）

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