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娛樂

楊樂文默認跟姜濤3年後約滿 被問倘有人不續約 稱MIRROR一定散

姜濤自爆仍有3年約 Lokman稱如不續約 MIRROR一定散

【明報專訊】MIRROR成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）和陳瑞輝（Frankie）的小隊「夜粥小組」，昨日坐開篷巴士由旺角巡遊到尖沙嘴，宣傳下月假亞博舉行的《Manifest I W.T.F. Live 2025》，為演唱會造勢，4子沿途出動英語呼籲大眾購票。對於隊友姜濤自爆尚有3年約滿，隊長楊樂文默認跟姜濤同合約，承認若有隊友不續約，MIRROR一定散。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

楊樂文、AK、王智德和陳瑞輝坐上開篷巴士到旺角鬧市，吸引逾200粉絲到場支持，4子在車上呼籲大家購票，之後下車派明信片答謝粉絲，現場一度混亂，惹來商場投訴。他們再上車前往尖沙嘴，其間以英語呼籲購票，見有司機危險駕駛，特別叮囑注意安全。

楊樂文稱天下無不散之筵席

4子在開篷巴士受訪，問到隊友姜濤在ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》自爆剩3年合約，4子是否同時期約滿？隊長楊樂文說：「有些事情已呼之欲出，不方便回答，任何合約都有限期，天下無不散之筵席，長或短只是一個概念，過完1年或3年，也是一樣咁過。」副隊長AK認為：「大家開開心心一起邁步向未來，未來的事，我們未來再算。」

問到若當中有隊友不續約，怕不怕MIRROR會散？楊樂文直認：「我諗唔續約就一定會散㗎啦！我覺得各人有各人的方向，如果各人行什麼方向，相信我們都會互相支持。」

王智德不排除再做生意

楊樂文投資的咖啡店，以及伙王智德和ERROR成員何啟華（Dee）合資的泰菜餐廳相繼結業，他表示不會影響做生意信心，但知道要更小心，「試完之後發覺要再諗多幾步先至去行一步，都要學習交學費，好難一步登天，如果可以就好開心，經過這兩次學習，暫時應該不會再搞食肆，不會答實將來會否再做其他生意，有無限的可能，暫時還有服裝品牌，可以專心先將所有成本投入同一方向」。

王智德亦表示今次結業，不單是純粹自己決定，大家有了解過市場情况，等問題變得樂觀和見到曙光，也不排除再做生意，不過短期內未有計劃。

預告4子以歌會友 不騷肌

楊樂文說「夜粥小組」演唱會加場與否要看大家反應，承認恨加場，透露今次選室內場地，不是擔心如上次陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）和邱傲然（Tiger）的「禿鷹小組」戶外騷下雨，而是不同人試不同可能，預告「夜粥小組」今次不會騷肌，主要帶觀眾展開不一樣的旅程，讓大家感受他們想在演唱會表達什麼，以歌會友、真情剖白。AK說：「我們4個舞藝就一定精，反而想呈現平時大家見不到的一面，看我們平時跳跳紮好似好搞笑，今次希望讓大家看到溫柔和較情感的一面。」

AK歡迎觀眾企起身睇騷

AK表示現階段先專心演出舞台劇《SUCK樂園》，演畢會馬上投入綵排演唱會。對於在《CHILL CLUB頒獎禮》企起身被投訴阻擋後面觀眾睇騷，可認為當時太興奮？AK說：「我成日睇騷都好興奮，唔好意思！我主張睇騷要high，覺得企起身係應該，如果我們個騷大家睇得開心高興，歡迎大家企喺度同我哋一齊fing」。陳瑞輝透露已開始練跑，為演唱會做準備。

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相關字詞﹕姜濤 夜粥小組 陳瑞輝 （Frankie） 王智德（Alton） 江𤒹生 （AK） 楊樂文（Lokman）

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