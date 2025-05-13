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娛樂

何太預告與何伯離婚 網民質疑炒作

【明報專訊】去年《東張西望》報道何伯與新何太求助，何伯指女兒提走銀行450萬存款，事件鬧得滿城風雨成網上熱話，何伯與何太頓成網上紅人。之後兩人做網紅，不時公開放閃又吵架，何太斥何伯要「柒街瞓」更成金句。何太成網民追擊目標被大起底，指她虛報年齡，又指她在內地未離婚等。

稱直播收入全落入老公戶口

幾日前何太跟何伯又做直播，她對何伯稱，粉絲指她有情有義，「你就放過我啦！乖乖哋，3日之後同我簽紙離婚，或要求3個月後我都尊重你，你尊重番我一次，到時認真執行簽紙離婚，好嗎？」何伯並未回應，何太接着說沒法子，3日後自己申請離婚。

昨日網上流傳何太與何伯離婚的消息，有何太多條直播短片，她說：「我同老公即將要離婚喇！呢個台（直播帳號）都係佢（何伯）收錢，我只係有義務、有責任……咁樣去幫助佢，以後每一蚊都係落入我老公戶口，我又係……當係白做嘅！」

另一條片，何太說：「何伯應承咗離婚，我聽講就算雙方同意離婚，都仲要7個月先正式離婚。就算我哋呢個禮拜去簽咗，都話7個月先可以辦理得妥，完成整個離婚流程。」她又說3個月後回復自由，可能回內地生活。網民對何太預告離婚，質疑她是炒作。

昨日小紅書又流傳一段聲稱昨日在天水圍直擊何伯與何太的短片，短片中見有幾個人圍住何伯與何太不斷用粗口謾罵，何太則用手機拍攝對方，何伯亦反擊，影片最後見兩人離開現場。

娛樂組

相關字詞﹕東張西望 離婚 何太（河馬） 何伯

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