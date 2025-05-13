曾志偉宣布《中年4》全球招募 張智霖不理負評：能觸動內心才最真實

張與辰移居香港「不要趕我走」

屈居亞軍的張與辰沒感失望，得獎已開心。他稱狀態好好，全晚都很放鬆沒緊張，發揮比平時更好，表現如有神助。他感謝設計師為他準備3套戰衣，令他出場時充滿氣勢，似完成在港開騷的心願。提到由馬來西亞來港撐他的媽咪，為他得獎感動落淚。張與辰說：「之前我曾參賽，又出過唱片，但今次是媽咪最感動一次！畢竟我在幕後多年，能再次踏上舞台唱歌，似達成她的夢想。」他相信粉絲沒有太失望，又透露已搬來香港，「好珍惜今次機會，所以我會在港長住，不會走，不要趕我走！」

有「重炮手」之稱的劉洋奪季軍，自覺狀態好，一點都不緊張，得獎後心情激動。劉洋獲評審葉蒨文大讚舞姿可愛，車婉婉亦笑他可跟「中2生」譚輝智比併。他笑稱盡快找舞蹈老師學舞，向跳唱發展。他在昆明開火鍋店，暫時未知會否留港工作，但考慮將火鍋店生意帶到深圳或香港。

張智霖讚決賽非常精彩，對賽果滿意。他向黃博講「我愛你」及「不完美之中的完美」，問是否偏心黃博？他解釋道：「有時表演或唱歌，不需要每一粒音都完美無瑕，反而能夠觸動內心才是最真實。我覺得用真心去唱是勝過技巧，我喜歡聽動人心弦的歌曲力量。」他避談三甲是否其心水，自覺評分屬手緊，但讚賞參賽者表現出色，黃博得獎是意料中的喜出望外，有興趣跟對方合唱。他早前入院做割膽石手術，目前身體狀况比之前好，稍後會拍攝無綫新劇。

曾志偉表示決賽移師啟德體藝館舉行，邀得曾在內地協辦奧運會開幕式的大型製作團隊參與，「平常可能用300支射燈，今晚就用了700多支，效果非常好。雖然製作費預算較錄影廠多不止兩倍，但開心讓更多觀眾入場看騷。內地節目通常是錄播，團隊見我們做直播也佩服」。曾志偉完騷時即急不及待宣布《中年好聲音4》開始全球招募，原因是知道很多人想參加，不想這團火熄滅，他表示參賽者年齡資格會維持35歲或以上。

趙浚承落敗：證明無內定冠軍

7強之一的趙浚承，早前傳出與譚詠麟（阿倫）關係良好，獲背後加持發功，助他成為內定冠軍，前晚明星足球隊成員更拉隊到場支持。不過他在首回合演繹《我》即被淘汰，無緣晉級。比賽完畢，趙浚承鬆一口氣表示對賽果沒感失望，還可以證明沒有「內定冠軍」這回事，又搞笑稱過去兩星期，也令他以為自己是冠軍，「我將所受的子彈、槍、插中的箭，透過歌曲《我》釋放出來，感覺幾圓滿。自覺在台上發揮不錯，正常地釋放感情，沒有太緊張，好享受這個場館」。他不知明星足球隊來撐場，可能驚預先通知他會帶來壓力。至於會否問阿倫對他的評價？趙浚承表示之後會，因之前大家多數談波經。他又自責無緣在台上公開多謝另一半，卻反過來獲太太安慰，「太太傳短訊，說我做得好好，是她心目中的第一名」。他表示已簽約無綫將留港工作，如將來有需要，才安排太太和小朋友由北京來港。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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