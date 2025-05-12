【開箱】《24小時健身俱樂部》 題材新鮮的貼地小品

免費台劇集遇「寒冬」

有韓國「金球獎」之稱的第61屆百想藝術大獎頒獎禮，賽果塵埃落定，廣播部門得獎作品如《黑白大廚：料理階級大戰》及《苦盡柑來遇見你》均來自影視串流平台，免費電視台只有MBC劇集《如此親密的背叛者》獲頒最佳導演及女新人，可謂高下立見。

韓媒指免費電視台劇集的收視與話題度，近年明顯遜於串流平台及有線頻道出品，例如KBS《24小時》、MBC《芭妮與哥哥們》及SBS《青春之春》，收視只有1%左右，坦言進入「寒冬」時期。網民認為串流平台劇集質素普遍較佳，反觀免費台劇集卡士弱、製作成本低，有種「廉價感覺」。

低成本不失可觀性

《24小時》主角並非新人，也稱不上「頂流」，李濬榮參演不少人氣劇集如《D.P：逃兵追緝令》及《假面女郎》，角色令人留下深刻印象，可惜「紅劇不紅人」；女團Apink出身的鄭恩地去年主演《她的日與夜》收視不錯，結局錄得11.7%，新劇卻打回原形。《24小時》由《產後調理院》金智秀編劇，《高斯電子公司》朴俊秀及新人崔鳶秀攜手執導，台前幕後陣容一般，加上製作費所限，全劇大部分場景都在健身室拍攝，幸好有意想不到的笑點，演員之間也能擦出火花。

李濬榮屬於多產演員，今年參演《我們的浪漫電影》、《苦盡柑來遇見你》、《弱美男英雄2》及《24小時》相繼播出，後者飾演健身愛好者都賢仲，曾贏得健美先生比賽冠軍，如今經營一間破舊健身室，希望透過運動，幫助會員改變人生。

李濬榮為了演好角色，事前落力操肌，首集講述他參加健身比賽，半裸「爆肌」效果相當震撼。賢仲嚴格管理身體，見到身材肥胖的上班族李美蘭（鄭恩地飾），即化身「魔鬼教練」，過程有趣。賢仲每次看見別人吃下高脂肪及高熱量食品時，都會說出「What the Fat」，頗為搞笑。

笑中有汗水與淚水

鄭恩地扮演平凡上班族李美蘭，愛吃東西卻不愛運動，導致出現水桶腰、水腫臉及零肌力等問題，男友嫌她身材走樣，對她失去「性趣」而分手。美蘭痛定思痛，決心減肥變靚，改變失敗人生，更定下短期目標，穿上細碼連身裙出席好友婚禮，希望在舊愛面前挽回面子。《24小時》全劇共分12集，截稿前已播4集，美蘭已踏出成功第一步，穿上細碼裙子，亦漸漸愛上運動，同時揭開賢仲的神秘背景。

劇集以賢仲經營健身室為主線，透過運動逆轉人生的故事，其間加插一些關於健身的小故事，例如第2集講述身材瘦削如竹竿的男子，經常被歧視和欺負，決定鍛煉身體，但他根本拿不起器材，賢仲要他多吃增肌，又因胃太小而吃不下，終在美蘭協助下逐步得到改善。

另一集講到健身室經理崔露莎（李美度飾）年屆40歲，被賢仲要求參加健美小姐比賽，露莎欠缺自信也不想獻醜，但在賢仲鞭策下，終於拿下獎座，從而回復自信。劇集笑中有汗水與淚水，倒也值得一看。