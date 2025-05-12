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娛樂

《如虎添翼》伊藤沙莉「升呢」奪橋田獎

【明報專訊】日本著名編劇橋田壽賀子擔任理事的「橋田文化財團」主辦橋田獎，旨在表揚對日本電視文化有貢獻及溫暖日本人心的電視節目、劇集、新演員和編劇等。第33屆橋田獎前日在東京舉行頒獎禮，今年6位橋田大獎得主包括《不適當也要有個限度！》編劇宮藤官九郎與男主角阿部貞夫、NHK晨間劇《如虎添翼》與女主角伊藤沙莉、東京電視台劇集《寒武紀宮殿》，以及新聞工作者池上彰；至於《不》劇女星河合優實、《如果到了春天》奈緒及《西園寺小姐不做家事》松本若菜則獲頒新人獎。

伊藤沙莉2023年曾奪得橋田新人獎，今屆「升呢」成為大獎得主感到榮幸，她說：「《如虎添翼》是我人生中一筆意想不到的財產，在拍攝和播放期間，與台前幕後及觀眾相遇，一切都是寶物。」又謂透過《如》劇，再次確認自己真心喜歡演戲。

阿部貞夫則表示，從沒想過獲頒橋田獎，能與編劇宮藤官九郎一起領獎，更感高興，為今後成為觀眾喜愛的演員而加倍努力。

新人獎得主河合優實自稱演戲經驗不多，《不》劇播出後，首次感受到它的影響力，讓她度過快樂的一年；奈緒笑言30歲才憑《如果到了春天》拿下新人獎，一度感到害怕。

相關字詞﹕阿部貞夫 不適當也要有個限度！ 伊藤沙莉 日本橋田奬

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