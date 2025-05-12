《如虎添翼》伊藤沙莉「升呢」奪橋田獎

伊藤沙莉2023年曾奪得橋田新人獎，今屆「升呢」成為大獎得主感到榮幸，她說：「《如虎添翼》是我人生中一筆意想不到的財產，在拍攝和播放期間，與台前幕後及觀眾相遇，一切都是寶物。」又謂透過《如》劇，再次確認自己真心喜歡演戲。

阿部貞夫則表示，從沒想過獲頒橋田獎，能與編劇宮藤官九郎一起領獎，更感高興，為今後成為觀眾喜愛的演員而加倍努力。

新人獎得主河合優實自稱演戲經驗不多，《不》劇播出後，首次感受到它的影響力，讓她度過快樂的一年；奈緒笑言30歲才憑《如果到了春天》拿下新人獎，一度感到害怕。