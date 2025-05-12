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娛樂

李安獲頒金傳奇獎自爆想返台灣拍戲

【明報專訊】美國非牟利組織Gold House每年都會選出「亞太區百大最具影響力人物」（簡稱A100），《魔法壞女巫》華裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）、韓劇《戀愛不可抗力》男星路雲、韓國男團2PM成員澤演及《龍珠：全新進化》美籍韓裔女星Jamie Chung等前日出席洛杉磯頒獎禮，早前獲美國導演公會（DGA）頒發終身成就獎的《斷背山》金像導演李安，這日亦上台領取「金傳奇」獎，表揚他對亞太區影壇的貢獻。

今年正值李安執導《臥虎藏龍》上映25周年紀念，Gold House日前安排重映活動，戲中飾演「玉嬌龍」的章子怡親臨洛杉磯奧斯卡電影博物館打氣，李安興奮得上前擁抱。前日他獲頒「金傳奇」獎，上台致辭時提到「過去從未想過自己會到美國發展，我們總是追逐夢想……總有一天我會返回台灣拍戲」；對於進軍荷李活，李安表示「沒有想得太多，只想好好拍戲」，又以熱中於電影製作的學生自居，「就像有人付錢給我入讀全球最佳電影學校一樣」，他當然無任歡迎。

朱浩偉今屆獲頒A1榮譽獎，表揚他透過電影事業，對社會和文化產生革命性影響，他憶述2013年拍攝《義勇群英：毒蛇反擊戰》期間，「感到戰戰兢兢」，直至某日主角狄維莊遜（Dwayne Johnson）跟他說：「我們真是太幸運了，可以一起拍攝荷李活大片，好兄弟，我撐你。」他感謝對方對亞裔電影人的支持，其後執導《我的超豪男友》、《狂舞紐約》和《魔法壞女巫》，朱浩偉笑言：「我不再感到孤單了，因為金像影后楊紫瓊和《周末夜現場》美籍華裔主持楊伯文（Bowen Yang）都在我身邊。」

相關字詞﹕魔法壞女巫 朱浩偉 亞太區百大最具影響力人物 李安

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