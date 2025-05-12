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娛樂

湯告魯斯罕談前妻 讚妮歌潔曼出色 熱戀安娜迪艾瑪絲被指「宣傳伎倆」

【明報專訊】湯告魯斯（Tom Cruise）為宣傳本月23日在美國開畫的《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning），日前接受英國電影雜誌《Sight and Sound》訪問，罕有提及離婚24年的前妻妮歌潔曼（Nicole Kidman），稱讚對方是「出色的女演員」；英國《每日郵報》亦引述荷李活業界指，湯告魯斯在新片上映前夕，跟隸屬同一事務所CAA的「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）巧合地傳出緋聞，質疑是「宣傳伎倆」。

現年62歲的湯告魯斯本周三（14日）出席《職業特工隊：最終清算》康城影展世界首映禮前，今天（12日）先獲英國電影學院（BFI）表揚，他接受學院出版雜誌《Sight and Sound》訪問期間，首次提到他向《2001太空漫遊》導演寇比力克（Stanley Kubrick）推薦前妻妮歌潔曼合演《大開眼戒》的秘密。

湯告魯斯表示：「當年我乘坐直升機，降落在寇比力克寓所的後院，一起討論劇本，我看過他所有電影。當我決定接拍《大開眼戒》，便向導演推薦妮歌當女主角，因為她是個出色的女演員。」《大開眼戒》1999年上映，同年寇比力克逝世，此片成了他的遺作，亦見證阿湯婚姻的變化。

新歡比養女大5歲

湯告魯斯1990年與妮歌潔曼結婚，可惜這段關係維持11年便結束，其間二人領養兩名子女，分別是現年32歲的Isabella和30歲的Connor。妮歌2006年再婚，並為鄉謠男歌手Keith Urban誕下兩名女兒Sunday Rose和Faith Margaret。昨日趁母親節，她透過社交媒體上載跟母親珍妮爾安（Janelle Ann）及女兒在澳洲烏魯魯的昔日合照，藉以懷念亡母。

值得一提的是，湯告魯斯的新歡安娜迪艾瑪絲，僅比他的養女Isabella年長5歲。二人自今年情人節被狗仔隊拍得共晉晚餐的照片後，從此形影不離，本月初更拍拖出席英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）的50歲生日派對。據英國《每日郵報》引述現場目擊者稱，當時阿湯獨自抵達餐廳，估計安娜從店舖後門進入，阿湯逐一向來賓介紹女友，「碧咸與阿湯是相識25年的老友，如果安娜不是真命天女，阿湯才不會帶她出席如此重要的場合」。

「情侶」新片緊接登場

不過，荷李活業內人士卻有另一番見解，《每日郵報》引述知情人士透露：「洛杉磯有很多人都在談論湯告魯斯與安娜迪艾瑪絲的戀情，大家都覺得這是假新聞，因為他倆都屬於CAA事務所藝人，而阿湯正為新片展開全球宣傳，時間配合得天衣無縫。」更巧合的是，安娜主演新片《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina）亦將在6月6日緊接在美國登場，如果一宗緋聞能夠同時宣傳兩部電影，實在划算得很。

相關字詞﹕殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬 大開眼戒 寇比力克 職業特工隊：最終清算 安娜迪艾瑪絲 妮歌潔曼 湯告魯斯

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