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娛樂

【娛樂場】新歌《50/50》 謝安琪中年危機領悟

【明報專訊】48歲謝安琪（Kay）今年入行20周年，早前展開連串企劃，跟不同音樂人拍短片，在不同地區唱出多首歷年作品。新歌《50/50》源自她對人生的深刻感悟，記錄近兩年從迷惘到放下的心靈旅程，希望透過新歌與同樣在人生路上感困惑的聽眾分享力量，鼓勵大家以積極的心態面對生活中各式各樣的「50/50」。

謝安琪兩年前感覺隨時間流逝，自己的聲音彷彿產生了變化，「人的身體會老，其實聲音都會有變化。我的聲線隨年月開始改變，疑慮是否不可以唱番以前的歌？或者甚至乎不可以再挑戰一些高難度新歌，我可以如何克服？還有為什仍然想做音樂？和為什麼仍想堅持唱歌？」

聲線變老 自我懷疑

大堆疑問在謝安琪心中反覆盤旋，經過不斷自我對話，發掘內心的過程中，聽到自己的心聲，「就算我已不年輕，我的歌聲亦都不再年輕，但無論我的聲音是否有轉變，都不會改變想為歌迷繼續唱歌的心，不會改變我以音樂想跟他們分享生命的意義，甚至更加肯定這一把已經不再年輕的聲音，反而讓我能夠更加坦誠、更加冇包袱，以純粹的心態和心境，唱出每粒音符和每個字的意義」。

生日喜獲林家謙demo

《50/50》由林家謙包辦作曲、編曲及監製，方皓玟填詞。謝安琪在生日當天收到林家謙的demo，讓她感動不已，「40幾歲的迷惘比年輕時更難以言喻，肩負的責任愈來愈重，眼前的路卻愈來愈模糊」。歌曲製作過程讓她感受年紀漸長，不過對唱歌的熱愛有增無減，「我真係好鍾意唱歌，點解我唔繼續抱住期盼去迎接將來，反而比負面想法動搖自己的心？」她想像年老的自己若能回到現在，必定會珍惜眼前每個瞬間，既然如此，何不從現在就開始好好把握每一天，珍惜跟樂迷共享的機會，這是《50/50》的核心精神，人生縱有起伏，可以選擇擁抱「最美好的50%、最快樂的50%、最積極的50%、最充滿希望的50%」。

謝安琪回想2007年30歲時推出《3/8》，成為她的生命指南，提醒活在當下、珍惜眼前、擁抱夢想卻不失平常心。當年許多歌迷只是少年階段，未必能完全領會歌詞深意，不過歌曲已悄悄在他們心中埋下種子。時光流轉，當年的歌迷已長大，謝安琪發現《3/8》成為支持他們渡過人生關卡的秘密力量，現在將自己十多年來遇到與領略的感受，透過《50/50》給歌迷送上祝福與愛。

相關字詞﹕謝安琪（Kay）

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