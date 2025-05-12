偕兩女表演賀母親節 抗癌吳忻熹祝Haters身體健康

吳忻熹表示現階段病情OK，兩周前所有動作仍如阿婆般緩慢，企也企不直，近日接受輔助治療，狀况轉好，不過病情比較反覆，仍要接受化療，還是光頭，不知要化療到幾時。對於分享乳癌復發經歷遭網民抨擊，她稱首次遇到這情况，覺得有這個經驗是很好的訓練，可令內心更強大，「我同自己講，如果被Haters影響情緒，是內心不夠強大，很難應付抗癌歷程，用平靜心態對待。最初心裏有點梗住，覺得啲人把口咁衰，不會避開不看，講什麼也影響不到我，我叫做死過翻生，咁無聊的說話不需理會，這些人用咁差說話踩低人，內心都好負面，會影響健康，我祝他們身體健康」。

李龍基不介意再當爸爸

李龍基透露未婚妻王青霞（Chris）踏入出獄倒數階段，十分期待，「第一件事和她註冊，希望她安安分分，很誠實做李太」。探監時可有因在無綫節目《奇情谷》爆房事被王青霞鬧？李龍基稱未婚妻都擔心他上節目亂講，強調只是講笑，作大成分多，「因太多負面報道對Chris有影響，想在節目糾正」。他自詡有心有力，想不想與王青霞生仔再做爸爸？李龍基說隨緣：「我有幾個仔女，到時看她鍾意，無所謂，養得起怕咩生。」

記者：林祖傑