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娛樂

陳曉東發文狠批GD東京騷 遭粉絲斥不尊重 改口讚好

【明報專訊】韓國男團BigBang隊長G-Dragon（GD）近日在東京巨蛋舉行演唱會，吸引大批粉絲捧場。陳曉東看騷後前晚在社交網發文批評GD演出，「差評，唱10首+，講話1hr+，播片45分鐘，個人訪問片太無聊，最好看燈光、服裝、熒光棒、beatbox、wing、雷射、laser、機械狗、vt ok」。

「補鑊」讚好難息民憤

陳曉東的帖文被粉絲截圖轉載各大社交平台，引起大批GD粉絲不滿留言反擊：「我數了一下共唱了25首！為什麼扭曲事實？」亦有指演唱會播映的短片不足10分鐘，斥陳曉東誇張。有GD粉絲諷刺陳曉東「一個60萬粉絲的人有什麼資格批評2400萬粉絲的人呢？」陳曉東其後「補鑊」，在文尾寫上「歌曲風格有些好……觀眾很乖，不反面」，並關了留言。GD粉絲怒氣未消，在陳曉東其他帖文下留言鬧爆，有說：「你憑咩去批評人？你身為公眾人物，一啲尊重都冇。」

至昨午陳曉東將之前的評論刪掉再發文：「才發現反應這麼大呢，actually真心覺得GD is good performer呢！音樂的風格我有些也很喜歡。Don't mean bad……覺得歌曲唱少了些，總說話時長播片，對於我這個來說有點太多。粉絲們的心情能夠理解的，演唱會實在也有許多我喜歡的地方。Anyway大家happy mother's day！」

娛樂組

相關字詞﹕G-Dragon（GD） 陳曉東

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