林家謙稱楊受成酒醒消簽約念頭 陳健安籲外界給鄭欣宜空間

林家謙8月紅館開騷

林家謙憑《破•地獄》主題曲《普渡眾生》獲金像獎最佳原創電影歌曲，老闆楊受成在慶功宴力邀他成英皇歌手。問到楊受成是否真的簽他？林家謙說：「點會呀，已跟他講我又麻煩，又是蝕本貨，他經過慎重考慮和酒醉後就不會想簽我。（霍汶希沒與你接觸？）點會，楊生已打消念頭。」好友Tyson Yoshi（程浚彥）7月在歐洲舉行婚禮，林家謙稱未知會否出席，因8月舉行演唱會，「場數如3年前一樣，一場或以上，在紅館舉行，覺得自己適合紅磡區」。不在啟德主場館舉行？他自覺未處理到那麼大的場地，不識應付那麼多人，兼顧不來。

洪嘉豪稱跟「偷食」陳澤鴻不熟

有傳鄭欣宜與寰亞唱片已約滿，密鑼緊鼓計劃復出，問到同一公司的陳健安有否關心鄭欣宜？他表示不知鄭欣宜合約年期，「畀啲空間佢，她有自己的決定，要公開講自然會講，畢竟她在這行工作多年，希望所有人畀空間她，佢想見人就會見」。

音樂人陳澤鴻因背女友「偷食」斷正，宣布無限期退出幕前工作，曾與他合作的洪嘉豪說︰「我們只合作過一首歌，不太熟。別人的事，我不評論。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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