鄧麗欣爆母見男友展笑顏 預祝舊愛方力申成功當爸

鄧麗欣因病缺席金像獎，透露紅館演唱會後可能放鬆了，身體出現很多狀况，包括腰和頸痛，這個月不停看醫生及調理身體，對未能出席金像獎有少少失望，因期待已久和準備了戰衣。至於落敗最佳女配角，鄧麗欣稱未有失望，替谷祖琳獲獎開心。舊愛方力申太太葉萱傳懷孕，她說：「不知，睇相遮住看不到，如果真的，是高興事，當然替他開心。」

肥仔被問到隊友何啟華經營的泰國餐廳結業，他說：「之前間中有幫襯，不過執笠都預咗，因我啲兄弟好黑心，之前我間舖執，佢哋笑我，我都要笑番佢。經濟差，飲食業確難做，執唔係大事，可能遲些有其他發展。」

肥仔盼姜濤贈養老金

姜濤自爆還有3年約滿，肥仔笑言：「佢就好啦，成日話計劃退休，咪開心囉！我作為他『師父』，希望佢退休分一筆養老金給我，我會開心啲。」他為姜濤新歌表演和排舞，大數對方平時不覆機，有事鍾無艷無事夏迎春。肥仔拒透露何時約滿，總之有得做就做，如呂爵安所言盼MIRROR永續，他也認為ERROR永續最開心。

拒老婆追B 洪永城稱已「結紮」

梁諾妍早前再入院做手術，表示因女性私密位置生膿瘡要開刀切割，醫生稱作息不好導致免疫能力低。洪永城冧老婆說知她辛苦，會再勤力多工作和陪小朋友，又爆老婆想再追B，「我覺得有兩個女已夠負荷，將來就隨緣」。聽到梁諾妍抱開放態度，他笑稱已「結紮」拒絕解放。

記者：林祖傑