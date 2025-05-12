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娛樂

黃博成《中年好聲音》首名女冠軍 張與辰屈居亞軍 劉洋奪季軍

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3登峯之戰》昨晚於啟德體藝館舉行，大熱黃博擊敗勁敵張與辰登冠軍寶座，張與辰屈居亞軍及獲觀眾最愛好聲音大獎，劉洋奪季軍。最後三強競爭激烈，經過兩輪「必勝快歌」及「必勝慢歌」對決，再加「誰是冠軍」網上投票，黃博獲212分，以3分之差壓倒張與辰，成為《中年好聲音》系列第一名女冠軍，獲10萬元獎金。她全晚表現深得評審張智霖喜愛，公開對她說：「黃博，我愛你！」無綫總經理曾志偉宣布《中年好聲音4》今天開始接受報名。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

《中年好聲音3登峯之戰》昨晚甫開場，7名評審率先登場，除葉蒨文和張智霖，羅志祥、肥媽（Maria Cordero）、張佳添、周國豐和海兒合唱張國榮《第一次》。之後7強參賽者逐一亮相獻唱「必殺歌」，分別是占士丁丁《海闊天空》、趙浚承《我》、陳芷盈《小天使》、劉洋《輸了你贏了世界又如何》、張與辰《One Moment in Time》、李金凱《為你我受冷風吹》、黃博《If I Ain't Got You》，在評審及觀眾最愛好聲音大獎網上投票合計總分中，黃博與張與辰同獲117分數，劉洋獲114分躋身最後3強。張智霖在黃博唱《If I Ain't Got You》給20分滿分，「無話可說，黃博，我愛你！」

黃博老公開心跪地大叫

3強展開兩輪比併「必勝快歌」，劉洋唱《我恨我痴心》以96分領先，黃博與張與辰分別獻唱《站在高崗上》及《大藝術家》，各得95分。張與辰演繹《大藝術家》時，邊唱邊除面罩、毛毛長外套等，肥媽稱兼顧太多；羅志祥認為他太似「表演」，缺少與觀眾分享，感覺中規中矩。「必勝慢歌」環節，黃博唱《沒有你還是愛你》以97分反勝，張與辰演繹《情人》獲95分，劉洋的《Without You》有94分。

最後加入「誰是冠軍」網上投票，黃博總分212奪冠，張與辰獲209分，以1分之差險勝208分的劉洋，成為亞軍，並獲觀眾最愛好聲音大獎和最佳登峯甫士獎。黃博在宣布她勝出時一臉不太相信，她的老公開心跪地大叫，黃博說：「我好想多謝《中年好聲音3》，畀我重新追夢的機會，搵番夢想、自信、堅持同勇氣，多謝每名觀眾、戰友、台前幕後，每名評番。」曾志偉更即場宣布《中年好聲音4》今天接受報名。

羅志祥趁機參觀啟德場館

羅志祥首次來港當歌唱比賽評審，亦是第一次踏入啟德新場館，趁機參觀，覺得很好，期待日後在這裏舉行演唱會。昨日母親節，他已致電母親，稍後再跟對方慶祝。他早前公開媽媽患上阿茲海默症（認知障礙症），透露媽媽近况不錯，每天對她來說都是新的一天，少了很多煩惱，「陪伴者懂得跟照顧者互相達成一個平衡點比較重要」。昨天徐熙媛（大S）離世100天，他說懷念她，永遠在大家心中。

女觀眾樓梯跌倒頭破血流

節目開始前有一名女士不慎在樓梯跌倒，頭部受傷流血，她用手按頭部，兩名救護人員為她包紮，場館工作人員開路，推輪椅送傷者離開。大批粉絲昨日一早抵達場館為支持的參賽者應援，黃博的粉絲大聲叫喊「黃博黃博，首首佳作」，張與辰獲母親及多名親友來港支持。

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