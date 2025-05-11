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娛樂

【娛樂場】《韓流變美企劃》 最新醫美療程大探索

【明報專訊】HOY TV節目《韓流變美企劃》由韓國通莊錠欣（Elkie）主持，節目深入探索醫美市場多元化的韓國，介紹最新的醫美療程，例如近年甚獲追捧的完美樣貌皮膚管理和非手術美容療程，如何令愛美一族變逆齡男神、女神。

全球整形人數韓國居首

根據國際美容整形外科學會2021年數據，人均整形手術比率最高的國家，選出了美容整形大國20強，韓國以每1000人中有8.9次整形手術位居第一。在這個全球公認的美容整形大國，對韓國人而言，整形似乎不再是奢侈的選擇，而是一種日常和簡單的改造方式。

Elkie走訪大型連鎖皮膚科診所

節目中Elkie走訪大型連鎖皮膚科診所，價格親民，診所也提供院長一對一的專業諮詢，介紹當前最熱門的「麗珠蘭」、「清潭貴婦」等皮膚管理，以及藝人最愛的鈦提升等熱門美容項目，直擊線雕拉提是如何操作，見到實際效果。Elkie又走訪了幾間韓國人熱推的皮膚科診所，介紹當下在韓國非常流行的電波熱瑪吉和海芙音波療程。究竟是電波療程還是音波療程更適合自己？韓版與美版有何不同？專家解答疑問。

《韓流變美企劃》還介紹很多只有在韓國才可以做的人氣醫美項目，例如美版超聲刀，可以抗衰老和提拉緊致，效果最長可延續3至5年。韓星熱愛的鈦提升，可以在短時間內提亮光澤感，收緊提拉，還能減脂瘦面，是韓星在鏡頭前亮眼緊致的秘密武器。還有近年非常流行的黃金微針療程，因其深入皮膚深層，達到最深8毫米的層次，成為刺激膠原蛋白重生的有效方式。

BTS御用髮型師任嘉賓

Elkie在最後一集會介紹韓國皮膚科當前相當熱門的外泌體水光療程，據稱這項療程由50億個外泌體顆粒組成，能有效促進膠原蛋白再生，修復周圍受損的細胞，改善細紋和皺紋，具有強效抗氧化作用，幫助延緩肌膚衰老。BTS御用髮型師更應邀擔任嘉賓，教男生們如何打理一款自然又有型的idol髮型。愛美不止是女生的專利。

彩妝師示範化素顏妝

到韓國變美也有不用動刀的美容法，宋慧喬和水原希子等都體驗過，用骨氣手法的小臉課程，一樣可以驚為天人。攝製組又帶隊住很多當地藝人都會去的美容室，給韓星御用造型師化一個時下最流行彩妝，韓國女團i-dle的御用彩妝師更親自示範如何化韓國女生的素顏妝。

逢周日晚上9時HOY TV 77播放

相關字詞﹕莊錠欣（Elkie） 韓流變美企劃

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