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娛樂

《臥虎藏龍》25周年 李安擁吻章子怡 大讚最上鏡

【明報專訊】李安執導電影《臥虎藏龍》上映25周年，昨日於洛杉磯奧斯卡電影博物館放映，李安與片中飾演「玉嬌龍」的章子怡出席。章子怡曾透露李安從來不擁抱她，昨日再見面，李安給她大大的擁抱，還親吻她的臉頰，讓章子怡大喊「這是愛」。

李︰我應該很驕傲

《臥虎藏龍》於第73屆奧斯卡金像獎奪得最佳外語片、最佳攝影、最佳藝術指導及最佳原創音樂4獎。李安分享當完成一部電影後，就不想要再看了，只是留下了某種印象和記憶，因為他總是在找尋下一部電影。不過隨着年齡增長，他已70歲，開始有許多回顧展及終身成就獎找上門，必須要再次回顧這些電影。今年是《臥虎藏龍》面世25周年，李安幽默笑說：「這部電影比我想像的還要好，我應該很驕傲！」現場報以掌聲。

章子怡當年飾演玉嬌龍一炮而紅，她回憶當時全神貫注在工作上，一心一意只想做到做好，「希望讓李安感到OK，他能夠開心一點」。她感嘆這一切已無法重來，覺得自己好幸運成為這部電影的一部分，真的非常感激。

當年章子怡並非玉嬌龍的首選，李安對她很嚴厲，到片場擁抱楊紫瓊、周潤發，就是不抱章子怡。25年後，李安大讚章子怡是他職業生涯中遇到「最上鏡」的人，攝影機非常喜歡她，不管怎麼拍都好看。章子怡笑說：「你好喜歡我喔，現在我知道了！」令全場大笑。

娛樂組

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