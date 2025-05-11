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娛樂

母親節大S逝世百日 小S重新振作︰要好好照顧媽媽

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）今年2月在日本旅行因流感併發肺炎病逝，今日母親節，是大S逝世100天的日子，胞妹徐熙娣（小S）前晚在社交平台上載兩姊妹的拖手照，發文吐露失去家姐的心情，同時呼籲大家寫下對大S的思念、感受或祝福，希望藉此令失去女兒的S媽（黃春梅）減少一些悲傷。

小S表示家姐大S是她的後盾，遇到不敢做的事，大S會說「徐熙娣，你很俗辣（懦弱）耶！」以這種方式鼓勵她。她人生的大小事都會第一個跟大S說，需要對方給意見及鼓勵。現在她要振作起來，「因媽媽真的好想你，我也好想你，可是我要好好照顧媽媽，如果我沒做到，你應該又會說『徐熙娣，你都幾歲了，還不會照顧媽媽？』」她說大S永遠在她心裏。

親人留家陪S媽

台灣傳媒報道痛失女兒的S媽仍處於傷痛中，提不起勁出門，沒心思過母親節。大女徐熙嫻、三女小S與丈夫許雅鈞、大S丈夫具俊曄及幾個外孫，今天會待在家陪伴她。有指具俊曄在韓籍好友協助下已搬離大S豪宅，於台北租屋，除聽好友意見離開傷心處，另一原因是親友擔心若大S前夫汪小菲帶子女返豪宅，兩個男士碰面不知會發生什麼事。

范瑋琪寫錯字捱轟

陳建州與太太范瑋琪，吳佩慈、楊丞琳等在社交平台發文分享昔日與大S的相處點滴，其中范瑋琪在文中以大S乳名「珊珊」稱呼，卻把「珊」寫成「姍」，被不少網民留言質疑她連大S的名都寫錯，實欠尊重。又有網民指她曾在《康熙來了》節目表示，第一次見大S是在當時仍未相戀的陳建州車上，但現在又說「第一次看到大S是在《娛樂百分百》」。

娛樂組

相關字詞﹕S媽（黃春梅） 具俊曄 徐熙娣（小S） 徐熙媛（大S）

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