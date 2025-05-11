一親女兩繼女長大感空虛 47歲楊卓娜母愛氾濫想生多個

記者：林祖傑

楊卓娜笑稱在《虛擬情人》不用演媽媽角色算是進步，不過跳鋼管舞確下了不少苦工，練到手腳磨損及瘀傷，但因不想減肥，堅拒穿性感舞衣，「大家都知網民好苛刻，有少少肥肉都唔得，好大壓力，所以已盡量包到實，加上老公很介意我性感」。

練鋼管舞手腳磨損

另一挑戰是與黃子雄演夫妻，「因為我們很熟絡，要演感情戲但沒火花不過電，好難跟他有感情交流，所以要純粹靠演技，好彩沒肢體接觸，如果要拍咀戲更難搞」。角色追求戀愛感覺，她透露現實中的夫妻關係，「老公常管我，跟他一起18年，仍然給到我很多愛，無話嫌太多，可以再多啲」。31歲誕下女兒後便開始被安排演媽媽角色，她說：「劇中由手抱BB開始，到幾歲的小朋友，之後就愈來愈大個，甚至演張振朗的媽媽，最接受不到是這一次，現在張振朗已好大個，如再演母子就更加接受不到。」

簽紙結婚順其自然

跟「燈箱大王」楊志翹一起已18年，但一直未有註冊結婚。楊卓娜稱雖未註冊，一路走來都以夫妻相稱，「我經常問他是否不娶我？我說今年犯太歲，相士指要冲喜，他就笑笑口稱去註冊吧！但這樣註冊我又不想，以前他隔兩個月就向我求婚，當年覺得幾過癮，我是麻煩的，生完又想喼弗，之後又想等細女大個做花女，現在細女已長大，可以做伴娘，但近10年老公沒再求婚，我又不想向他求婚，這件事始終都會做，順其自然啦！」

繼女叫媽咪 感動喊晒

當年為愛情決定承擔做後母這個重大責任，楊卓娜笑言被封「最強繼母」也不知強在哪裏，不過談到與繼女的關係時眼濕濕，「最感動是細女出世時，大女、二女主動叫我媽咪，稱希望跟妹妹一起做真正的一家人。我話好似以前叫我Miss Yeung已經得，最緊要她們feel good，但她們話叫媽咪幾好，她們和妹妹一樣都有媽咪了！當時我坐月，聽到時都喊晒」。她表示初照顧繼女時確有難度，當時她們年紀小，只要給予多些母愛及關心，但大女踏入青春期屬反叛年齡，很易影響到情緒，加上學業及朋友間的交往，曾有迷失時候，「我和老公都花了很多時間和心機放在她身上，驚她學壞、讀不到書，經常跟她傾訴，她心地善良，但較易受別人影響和受騙，要看緊一點。現在兩個繼女已大學畢業，大女做資訊科技工作，二女做設計工作」。

母愛宣泄不到會內傷

楊卓娜稱從未試過為照顧小朋友崩潰，一直抱着大家一起成長的心態，但面對繼女及親生女，未必可以做到一視同仁，怎樣都會有少少偏心，「因我也是在再婚家庭長大，會盡量叮囑自己無論做什麼，3個女都要一齊做，物質上和愛的分享都不會偏心；偏心是指有時我會強迫細女一定要做某些事情，但不會強迫大女和二女，因為她們比較大，會有自己的想法」。她稱養兒一百歲，長憂九十九，以前不明白媽媽為何煩惱，現在覺得自己都好煩，經常為女兒擔憂，細女也16歲已長大，她突然覺得很空虛，發覺自己仍然母愛氾濫，「見到細妹（楊茜堯）的子女就流口水，好想攬住他們，我有好多母愛宣泄不到就內傷，其實3個女長大後，我一直想生多個，直到現在都想，但老公不肯，還鬧我黐線，因他覺得已經甩難」。

難忘收驚嚇母親節禮物

18年前開始成為母親，楊卓娜稱對母親節有很大感觸，「因細女在母親節出世，由當刻開始，我就覺得做母親好偉大，亦深深感受到自己的媽媽是一個很偉大的女性，奶奶也一直對我好好，所以什麼節日不慶祝都無所謂，母親節一定要慶祝」。她表示3個女小時候都會自製令她感動的母親節禮物，當中有些溫馨畫作至今仍儲起，不過有一份大女送的母親節禮物，直到現在仍十分難忘，「是大女小學時送了一份嚇死我的禮物，就是在學校將白色爛布和垃圾膠袋，製成一件時裝送給我，還要我著，成件白色真係大吉利市，之後件衫就被我悄悄摧毁了。現在她們已長大，都是請我食飯和送花」。