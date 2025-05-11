周嘉洛：母親節不關陳瀅事 譚輝智獲大批粉絲舉牌撐場

【明報專訊】周嘉洛昨日與劉丹、滕麗名、呂慧儀、譚輝智、古佩玲等到商場出席無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》宣傳活動，向市民派康乃馨預祝母親節。周嘉洛早前被周刊指出入緋聞女友陳瀅香閨，兼齊齊拍拖搵食。他承認最近有到過陳瀅家，但是一班人去，沒試過單獨前往。他明白傳媒為工作，令兩人緋聞被翻炒也沒辦法，但避談發展機會，「我們現時跟兩三年前的情况一樣，暫時仍是非常好的朋友」。他稱母親節要工作，預備送花給劇中媽咪滕麗名，收工就陪自己媽咪及家人吃飯。他叫大家放心，母親節不關陳瀅事，一定不會找她一齊慶祝。古佩玲媽咪不在港，預備越洋送花表心意，並否認跟緋聞男友陳浚霆的媽咪顧紀筠一齊慶祝。