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娛樂

周嘉洛：母親節不關陳瀅事 譚輝智獲大批粉絲舉牌撐場

【明報專訊】周嘉洛昨日與劉丹、滕麗名、呂慧儀、譚輝智、古佩玲等到商場出席無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》宣傳活動，向市民派康乃馨預祝母親節。周嘉洛早前被周刊指出入緋聞女友陳瀅香閨，兼齊齊拍拖搵食。他承認最近有到過陳瀅家，但是一班人去，沒試過單獨前往。他明白傳媒為工作，令兩人緋聞被翻炒也沒辦法，但避談發展機會，「我們現時跟兩三年前的情况一樣，暫時仍是非常好的朋友」。他稱母親節要工作，預備送花給劇中媽咪滕麗名，收工就陪自己媽咪及家人吃飯。他叫大家放心，母親節不關陳瀅事，一定不會找她一齊慶祝。古佩玲媽咪不在港，預備越洋送花表心意，並否認跟緋聞男友陳浚霆的媽咪顧紀筠一齊慶祝。

譚輝智獲大批粉絲舉牌撐場，聲勢最強。他今晚參與《中年好聲音3登峯之戰》，已提早跟家人慶祝母親節。他稱7強勢均力敵，個個經驗豐富好犀利，換轉是他仍會驚。劉丹認同《中年3》參賽者實力強，看好黃博、張與辰及李金凱。他今日會跟太太、兒子劉愷威及家人吃飯慶祝母親節，指孫女「小糯米」近日在房間神神秘秘，或許想送驚喜給嫲嫲。孫女喜歡親手畫心意卡，識得畫鬍鬚爺爺和長髮嫲嫲，逗他們開心。曾合作拍劇的艾威太太病情惡化，希望熱心人士幫忙活體捐肝。劉丹呼籲大家幫手，希望艾威太太吉人天相。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕劉丹 譚輝智 陳瀅 周嘉洛

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