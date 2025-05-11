《中年好聲音3登峯之戰》黃博壓軸出場 趙浚承公開冧老婆 張與辰預告玩變裝

趙：10多年沒聯絡陳靜

趙浚承第二個出場，心情有點驚和緊張，希望盡量早休息，可進入最佳狀態。他稱太太和兒子由北京來港支持，太太是他的幸運女神，有信心爭取好表現。他約20歲時曾與陳靜拍拖及經歷離合，最近被網民翻炒，太太轉發有關帖文給他看。他說：「好在婚前已如實交代清楚，否則大件事，太太沒有微言。」他爆太太講笑說懷疑他比賽時深情獻唱《Forever Love》，是想着其他人唱，他即向老婆說：「當然沒有可能，我是望着你唱！」他稱太太好大方，沒影響他心情。他跟陳靜已10多年沒聯絡，一段情是過去歷史，現在一心只愛太太。傳獲譚詠麟（阿倫）在背後發功加持，是內定冠軍？趙浚承表示6年前曾在阿倫的公司工作，間中有踢波見面，對方有為他打氣，但否認助他贏獎。

黃博、張與辰及陳芷盈認為由他們自行揀選出場次序，沒有不公平。黃博揀最後出場，純粹想等6名選手唱完，她獨霸享受舞台，預告以最原始聲音迎戰。張與辰表示揀第5個出場，有足夠時間換舞台衫，預告殺手鐧是大玩形象，找時裝設計師度身訂做幾套服裝，配合歌曲主題換造型，當正自己開騷。陳芷盈第3個出場，比賽中未試過單獨跳唱，視為秘密武器。她早前唱《戀愛預告》，令姚焯菲數年前演繹版本再於網上翻熱感開心。網民對她的評論較苛刻，她曾不開心，後來反省，覺得有空間改進，會盡力做好，用正面心態對待，享受舞台。

記者：林蘊兒