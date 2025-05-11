賓艾費力妒忌舊愛搭上湯告魯斯

另據英國《太陽報》報道，湯告魯斯不單迷戀安娜，更認定對方是「荷李活最出色的女演員之一」，急欲與她合作拍戲，組成銀幕情侶。據報阿湯手上有兩部新片《Judy》及《Pressure》尚未有女主角，假如消息屬實，肯定轟動影壇。

《職業特工隊》系列結束後，暫時已知湯告魯斯將會跟愛美莉賓特（Emily Blunt）再度合演《異空戰士》續集，另跟「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）合拍警匪片《The Gauntlet》，以二戰為背景的《Broadsword》則與法國影后瑪麗安歌迪雅（Marion Cotillard）拍檔。