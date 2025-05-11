積斯汀巴東尼傳召Taylor Swift出庭 碧琪麗芙莉鬧爆

為了擊倒對方，雙方各出奇謀，積斯汀代表律師前日宣布傳召碧琪閨密兼樂壇天后Taylor Swift出庭作供，原因是後者涉嫌參與碧琪夫婦修改《痛》片劇本的會議，並支持有關行動。Taylor發言人隨即發表聲明，澄清她跟事件無關，「Taylor從未參與《痛》片任何事務，她只是借出歌曲《My Tears Ricochet》作電影配樂，甚至在電影上映後數星期才抽空欣賞。眾所周知，在2023至24年間，Taylor正忙於舉行世界巡迴演唱會」，發言人狠批積斯汀傳召她出庭的目的，「就像小報的標題一樣，只為吸引好事之徒目光」。

另一方面，碧琪亦透過代表律師批評積斯汀此舉等同「把性騷擾官司放在小報娛樂版」，鬧爆對方一直公開恐嚇、欺凌、侮辱及攻勢女性，並建議積斯汀「不如租用麥迪遜廣場花園之類的演唱會場地，好讓觀眾購票入場欣賞碧琪和Taylor作供」，極盡諷刺之能事。