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娛樂

積斯汀巴東尼傳召Taylor Swift出庭 碧琪麗芙莉鬧爆

【明報專訊】《痛愛完成式》女星碧琪麗芙莉（Blake Lively）早前入稟控訴此片監製、導演兼男主角積斯汀巴東尼（Justin Baldoni）性騷擾及策動抹黑她的行動，後者反控碧琪、「死侍」老公賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及《紐約時報》刊登她的聲明涉誹謗，索償4億美元（約31.2億港元），案件明年3月聆訊。

為了擊倒對方，雙方各出奇謀，積斯汀代表律師前日宣布傳召碧琪閨密兼樂壇天后Taylor Swift出庭作供，原因是後者涉嫌參與碧琪夫婦修改《痛》片劇本的會議，並支持有關行動。Taylor發言人隨即發表聲明，澄清她跟事件無關，「Taylor從未參與《痛》片任何事務，她只是借出歌曲《My Tears Ricochet》作電影配樂，甚至在電影上映後數星期才抽空欣賞。眾所周知，在2023至24年間，Taylor正忙於舉行世界巡迴演唱會」，發言人狠批積斯汀傳召她出庭的目的，「就像小報的標題一樣，只為吸引好事之徒目光」。

另一方面，碧琪亦透過代表律師批評積斯汀此舉等同「把性騷擾官司放在小報娛樂版」，鬧爆對方一直公開恐嚇、欺凌、侮辱及攻勢女性，並建議積斯汀「不如租用麥迪遜廣場花園之類的演唱會場地，好讓觀眾購票入場欣賞碧琪和Taylor作供」，極盡諷刺之能事。

相關字詞﹕賴恩雷諾士 誹謗官司 性騷擾 碧琪麗芙莉 Taylor Swift 積斯汀巴東尼

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