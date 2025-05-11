朴寶劍照顧金所炫獲讚暖男 新劇《Good Boy》月底開播 《苦盡柑來遇見你》帶挈片約不斷

文：蘇珮欣

朴寶劍今年曝光率極高，Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》及KBS電視台音樂節目《The seasons 朴寶劍的cantabile》相繼推出，新劇《Good Boy》亦定於本月31日在有線頻道JTBC首播，香港觀眾可以在影視串流平台Prime Video收看。為了宣傳劇集，朴寶劍昨日偕《無用的謊言》金所炫及《獵犬》李相二亮相「名嘴」劉在錫主持YouTube節目《只是藉口》。

新劇緊張刺激兼搞笑

劉在錫與嘉賓主持池石鎮甫見到朴寶劍，即以後者在《苦盡柑來遇見你》扮演角色「梁寬植」相稱，大讚《苦》劇是他的代表作，讓他人氣登頂，朴寶劍坦承最近心情愉快，「感覺就似置身於幸福的大氣層之中」；池石鎮指《苦》劇令人傷感，朴寶劍表示新劇《Good Boy》風格不同，走刺激及爽快路線，他更有搞笑演出。

JTBC劇集《Good Boy》講述一班奧運得獎選手退役後改當警察，攜手打擊罪惡的熱血故事。朴寶劍扮演尹東柱曾是奧運拳擊金牌得主，金所炫飾演池漢娜是「射擊女神」，李相二則是擊劍銀牌，因傷轉行當差。朴寶劍透露《Good Boy》拍攝期長達一年，今年2月煞科後，他跟拍檔已有個多月時間未有見面。節目訪談期間，朴寶劍見到金所炫身上的咪高峰掉下，隨即替女方重新掛上，劉在錫等人見狀，大讚他是「暖男」。

再跟《鳴梁》導演合作

金所炫對此表示認同，自爆拍攝期間，經常獲朴寶劍照顧，她說：「過去一年我們幾乎每日見面，總是一起吃飯，雖然感到高興，不過，偶爾也想獨個吃飯，因我性格內向，需要獨處時光。」憶述有次提早吃飯，心想終於可以暫時離群，隨即收到朴寶劍傳來短訊，表示已替她安排座位，令她「避無可避」，相當搞笑。

提起朴寶劍，韓媒日前報道他有望接拍新劇《夜行者》，由Netflix韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》尹池蓮編劇，雖然角色未明，朴寶劍一方已承認收到劇本，但未落實演出。

另一方面，早前亦傳朴寶劍將會接拍《露梁：死亡之海》金漢珉執導新片《刀，孤寂的寒之劍》，電影以高句麗時代為背景，講述在平壤城淪陷兩年後，一位記憶武士參與種族戰爭的故事，預計8月開鏡。據報朴寶劍出道初期，曾在金漢珉執導《鳴梁》飾演划船小角色，如次再度合作，可謂別具意義。