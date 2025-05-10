明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《OMG！阿媽有喜》 袁詠儀曬影后級喊戲感動全場

【明報專訊】影后袁詠儀近年鮮有拍攝電影，去年被馬來西亞電影《OMG！阿媽有喜》劇本打動，前往吉隆坡參與拍攝。電影講述一對年近退休的夫婦，在準備享受人生下半場之際，太太竟突然意外懷孕，不但打亂了「下半場」計劃，且全家要面對突如其來的難題，重新探討一家人多年來的相處和成長的處境、心態，是一個值得思考的人生命題。

腹中BB疑患唐氏綜合症

袁詠儀在溫情家庭電影《OMG！阿媽有喜》飾演53歲Rita，跟丈夫李少雄（陳峰飾）在計劃退休生活時，突然發現自己懷孕，兩夫婦皆想把孩子拿掉，卻又不懂該如何向對方開口。直到一場家庭聚餐上，兩個孩子意外發現媽媽懷孕的秘密，反應嘩然。與此同時，李少雄的妹妹Fuk Ling（童繽毓飾）從外國歸來，要搬進來跟眾人同住。在水火不容的姑嫂關係，令李家頓時陷入一場混亂的爭執。Rita一氣之下，毅然當高齡產婦，揚言決定把肚子裏的孩子生下來。平靜的小康之家，開始了前所未有的「大改革」。 然而，就在這奇妙的懷胎過程中，每人都因為這突如其來的小生命，開始變得不一樣，包括結婚多年卻不想生育的Fuk Ling、不善於表達自己的宅男兒子Mike（劉界輝飾）、年輕貌美卻從未真心待人的女兒Miki（黃潔琪飾），還有缺乏勇氣面對自己的父親。正當一切皆以為塵埃落定之際，眾人卻收到一個消息，肚子裏的孩子可能患有唐氏綜合症，面對得來容易的生命，Rita該如何選擇？

與馬來西亞演員非常合拍

袁詠儀跟多名馬來西亞演員合演，有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）、新一代創作歌手劉界輝、大馬DJ陳峰、童繽毓等。袁詠儀有段時間沒接拍電影，表示被《OMG！阿媽有喜》劇本吸引，現在着重劇本題材，亦想拍這種沒有區域性的主題。她稱首次與馬來西亞演員合作非常合拍，與戲中的一家人戲內戲外相處融洽，兩名新演員Miko與劉界輝即使沒有自己的戲分，亦到現場偷師。她拍一場一個人吃麵，想起家人為她付出的心機和照料時，不禁一次又一次的哭起來，雖然演了幾次後，導演已滿意收貨，但她卻嫌自己不夠好，要求重來，直至感情完全到位才肯罷休，拍完仍淚流滿面，令全場感動。她本身亦是媽媽，角色人設上很適合，加上演技，更加豐富了戲中媽媽一角。

《OMG！阿媽有喜》5月15日上映

相關字詞﹕袁詠儀 OMG！阿媽有喜

上 / 下一篇新聞