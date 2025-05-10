【娛樂場】《OMG！阿媽有喜》 袁詠儀曬影后級喊戲感動全場

腹中BB疑患唐氏綜合症

袁詠儀在溫情家庭電影《OMG！阿媽有喜》飾演53歲Rita，跟丈夫李少雄（陳峰飾）在計劃退休生活時，突然發現自己懷孕，兩夫婦皆想把孩子拿掉，卻又不懂該如何向對方開口。直到一場家庭聚餐上，兩個孩子意外發現媽媽懷孕的秘密，反應嘩然。與此同時，李少雄的妹妹Fuk Ling（童繽毓飾）從外國歸來，要搬進來跟眾人同住。在水火不容的姑嫂關係，令李家頓時陷入一場混亂的爭執。Rita一氣之下，毅然當高齡產婦，揚言決定把肚子裏的孩子生下來。平靜的小康之家，開始了前所未有的「大改革」。 然而，就在這奇妙的懷胎過程中，每人都因為這突如其來的小生命，開始變得不一樣，包括結婚多年卻不想生育的Fuk Ling、不善於表達自己的宅男兒子Mike（劉界輝飾）、年輕貌美卻從未真心待人的女兒Miki（黃潔琪飾），還有缺乏勇氣面對自己的父親。正當一切皆以為塵埃落定之際，眾人卻收到一個消息，肚子裏的孩子可能患有唐氏綜合症，面對得來容易的生命，Rita該如何選擇？

與馬來西亞演員非常合拍

袁詠儀跟多名馬來西亞演員合演，有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）、新一代創作歌手劉界輝、大馬DJ陳峰、童繽毓等。袁詠儀有段時間沒接拍電影，表示被《OMG！阿媽有喜》劇本吸引，現在着重劇本題材，亦想拍這種沒有區域性的主題。她稱首次與馬來西亞演員合作非常合拍，與戲中的一家人戲內戲外相處融洽，兩名新演員Miko與劉界輝即使沒有自己的戲分，亦到現場偷師。她拍一場一個人吃麵，想起家人為她付出的心機和照料時，不禁一次又一次的哭起來，雖然演了幾次後，導演已滿意收貨，但她卻嫌自己不夠好，要求重來，直至感情完全到位才肯罷休，拍完仍淚流滿面，令全場感動。她本身亦是媽媽，角色人設上很適合，加上演技，更加豐富了戲中媽媽一角。

《OMG！阿媽有喜》5月15日上映