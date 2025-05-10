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娛樂

張與辰心情忐忑望為母圓夢 黃博：入到決賽已好叻

【明報專訊】無綫歌唱比賽《中年好聲音3登峯之戰》明晚於啟德體藝館舉行，文化體育及旅遊局長羅淑佩擔任主禮嘉賓。為決賽預熱，今晚播出《中年好聲音3之決戰前夕》，讓7強參賽者分享賽前心情及參加比賽以來的難忘時刻。

大熱門張與辰表示心情忐忑，期待在決賽舞台獻唱《One Moment in Time》，又可以唱首靚歌給媽媽聽，覺得意義好大。他表示媽媽當年為養家放棄音樂夢，將夢想託付在他身上。他一直努力為爭取一個機會讓別人看到。他對自己說：「這次你爭取到喇，張與辰你好叻，但記住一定要保持謙卑，同埋對自己有信心。」

另一熱門黃博希望決賽前夕有覺好瞓，「我希望可以內心平靜去享受舞台，無論名次幾多，我覺得已贏了，最大得着是搵番曾經好揮灑的自己」。她稱父母專程來港打氣，認為比賽結果如何都會開心接受，能夠來到決賽已經好叻。她說時哭着感謝曾鼓勵過她的人。

占士丁丁渴望勝出，他稱初時參賽被認為是綽頭，現在證明大家錯了，他在過去9個月好勤力，學唱廣東歌是他最艱難一課。陳芷盈表示曾有一刻想退賽，「真的不容易，有時唱出來的歌不是個個認同，甚至網絡上面好多批評」。她全靠信仰支持走到今天。

娛樂組

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