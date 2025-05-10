《你好，打劫！Reunion》首演 衛詩雅現身撐「阿哥」朱栢康

出品人劉德華上台答謝觀眾

衛詩雅與朱栢康早前憑《破．地獄》分別奪金像獎最佳女主角及最佳男配角，他們喜相逢，見面即熱情相擁。衛詩雅高呼：「阿哥真係好勁！」朱栢康不知衛詩雅捧場，感到非常驚喜。衛詩雅笑言一定要來支持「阿哥」。她表示一直想演舞台劇，收到任何劇本都會第一時間致電「阿哥」問意見。不過看完《你好，打劫！Reunion》有點怯，覺得好難，如果有機會演舞台劇，「阿哥」一定要在身旁，會令她鎮定好多。

劉德華向何啟華及MIRROR成員收集意見，楊樂文說看得投入，「我幾乎衝口而出回應台上演員的說話，剎那間我要再思考，現在只是在看騷，不能太投入！」劉德華聞言鼓勵他們道：「你們有這麼多舞台經驗，演舞台劇一定沒問題！」何啟華搶答：「這個一定要敢認，絕對無問題，我們準備好。」

娛樂組