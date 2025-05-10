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娛樂

《你好，打劫！Reunion》首演 衛詩雅現身撐「阿哥」朱栢康

【明報專訊】朱栢康、麥沛東、李芯駖等主演舞台劇《你好，打劫！Reunion》前晚起連續公演12場，獲大批圈中人捧場，包括出品人劉德華，出爐金像影后衛詩雅，以及余香凝、何啟華、MIRROR成員楊樂文、邱士縉、李駿傑及王智德等。謝幕時，劉德華驚喜上台，率領團隊向觀眾鞠躬致謝，又邀請眾星上台大合照。

出品人劉德華上台答謝觀眾

衛詩雅與朱栢康早前憑《破．地獄》分別奪金像獎最佳女主角及最佳男配角，他們喜相逢，見面即熱情相擁。衛詩雅高呼：「阿哥真係好勁！」朱栢康不知衛詩雅捧場，感到非常驚喜。衛詩雅笑言一定要來支持「阿哥」。她表示一直想演舞台劇，收到任何劇本都會第一時間致電「阿哥」問意見。不過看完《你好，打劫！Reunion》有點怯，覺得好難，如果有機會演舞台劇，「阿哥」一定要在身旁，會令她鎮定好多。

劉德華向何啟華及MIRROR成員收集意見，楊樂文說看得投入，「我幾乎衝口而出回應台上演員的說話，剎那間我要再思考，現在只是在看騷，不能太投入！」劉德華聞言鼓勵他們道：「你們有這麼多舞台經驗，演舞台劇一定沒問題！」何啟華搶答：「這個一定要敢認，絕對無問題，我們準備好。」

娛樂組

相關字詞﹕衛詩雅 劉德華 你好，打劫！Reunion 朱栢康

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