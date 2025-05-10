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娛樂

劉德華自爆曾被背叛「會選擇寬恕」 《獵金．遊戲》演股壇高手狂做筆記背對白

劉德華不計前嫌寬恕背叛者 沒偶包接受新戲白髮形象

【明報專訊】劉德華主演邱禮濤執導兼編劇的犯罪電影《獵金．遊戲》，在片中化身股壇高手，他本身則喜歡買保本的理財產品，但認為投資沒有百分百穩健，理財要謹慎。他的角色被徒弟出賣，現實中他試過被背叛，曾去計較，但令自己不開心數年，現在會選擇寬恕，會令運氣變好。他近年擔任電影監製，如遇到合適題材都想做導演，拍些好笑的電影。

記者：柯美

攝影：劉永銳

《獵金．遊戲》講述一個金融騙局，首席分析師張托德（劉德華飾）如何與金融高材生高寒（歐豪飾）發布假消息，以誘惑股民買股票及背後陰謀。

邱禮濤：文戲用張力打動觀眾

邱禮濤表示股票市場與大家息息相關，指數是經濟寒暑表，無論有買與否都會受影響。問他是否在股票市場損失很大，才拍這題材？他否認，認為要清楚公司背景才好買，他笑說：「畀個股票號碼你買，兩日好離場啦。」說到今次沒動作和爆破場面，全文戲鬥智鬥力，是否輕鬆得多？他稱文戲較動作場面更難拍，要有張力打動觀眾，後期剪接是否能剪到當初的構思，加上股票市場資訊不可以錯，事前做了很多資料蒐集。

華仔：兩年前開始要染髮

劉德華（華仔）戲中化身股壇高手，他表示之前監製過一齣迷你劇《東方華爾街》，對股票略有認識，不過今次飾演分析師，有很多東西要記，「要背到滾瓜爛熟，拍攝時才沒壓力。拍戲以來，未試過那麼用心做筆記，每日默書，花很多心機和時間才記到，自己好似變成詩人李白」。邱禮濤想劉德華給人穩重感覺，以一頭灰白髮造型示人。華仔稱不介意，自己一向沒偶包。他自揭以前一條白頭髮也沒有，但兩年前開始要染髮。

「試過跟人計較 幾年不開心」

拍完該片是否變成股壇高手？華仔表示喜歡買保本的理財產品。是否喜歡置業買「磚頭」？他未有回答，只說這個世界沒百分百穩陣的投資，所以要謹慎。提到片中危坐天台一幕，他說沒有危險，因是CG效果，他坐在較低位置拍攝。邱禮濤笑說：「跌下來都不會死，何况華仔身手那麼敏捷。」片中華仔被徒弟出賣，稱現實中也試過被背叛，他會選擇原諒，之後就小心一點，他說：「最嬲是被信任的人出賣，都試過去跟人計較，但有幾年不開心，所以都是選擇寬恕，之後運氣也好一點。」

滴酒不沾 寫下朋友醉態助演戲

華仔與倪妮飾演情侶，講述兩人同喜歡杯中物。華仔指倪妮真的會飲酒，令自己進入微醉狀態，他則沒有這樣做，因平時滴酒不沾，飲一啖就眼瞓，「每次朋友飲酒，都不喜歡我在場，因我太清醒，我會寫下每人的醉態，有助我演戲。昔日在《孤男寡女》飲醉那幕，都是模仿某朋友。我都想飲得，但對肝臟不好」。近年身兼監製的華仔也想執導演筒，但未有合適題材，「想拍些好笑的題材，不想太沉重。（拍喜劇？）喜劇好難拍」。

劉德華 / 服裝：Prada

造型：Queenie Yu

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