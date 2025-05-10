李駿傑苦練樂器 7月亞博開個唱

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）7月4日假亞博舉行首次公開售票演唱會《Jeremy Lee Rise In Love Live 2025》，以「愛情的光明與墮落」為核心，透過音樂、舞台設計及歌曲的全新編排，帶觀眾直視情感的千面鏡像，令大家加深認識他。演唱會原計劃以「七情六慾」為主題，但與演唱會監製討論後，發現歌曲應聚焦於愛情的多維度詮釋，加上會同時推出專輯，最後決定以愛的故事貫穿。Jeremy指全張專輯由頭到尾聽，覺得是一個愛情故事，演唱會亦會加上他之前的歌，「愛」的概念更豐富，專輯及演唱會都叫《Rise In Love》。新專輯包含多首突破Jeremy既定風格的作品，他預告：「大家會聽到從未見過的Jeremy，甚至懷疑『呢個係佢？』」